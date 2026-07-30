Ozon заявил о мерах по сокращению рисков повреждения инфраструктуры

Ozon (MOEX: OZON) в квартальном отчете указал в числе операционных рисков «возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий». В компании заверили, что ее руководство принимает меры для минимизации таких рисков.

Согласно отчетности, риски повреждения инфраструктуры могут привести «к локальным перебоям в операционных процессах, потерям и дополнительным расходам, а также к выбытию и обесценению основных средств» группы Ozon. Это негативно скажется на бизнесе, перспективах развития, финансовом положении и операционной деятельности, опасаются в компании.

«Меры по минимизации данных рисков, предпринимаемые руководством Компании, носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и применимого законодательства»,— заявили в Ozon, не приведя подробности этих мер.

С середины июля БПЛА атаковали более десятка складов Wildberries в разных регионах России. Основатель маркетплейса Татьяна Ким говорила, что все склады компании застрахованы, но стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов. К 28 июля Wildberries выплатила более 40 млн руб. пострадавшим при атаках на склады. Из-за участившихся атак компания начала искать склады в Казахстане.

Подробности — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».