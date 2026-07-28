Wildberries выплатила более 40 млн руб. пострадавшим при атаках на склады
Wildberries выплатила свыше 40 млн руб. пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Wildberries (входит в группу RWB) подвела промежуточные итоги поддержки пострадавших людей после атак на логистические объекты компании. На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн руб.», — указано в сообщении.
Первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили уже 21 июля. Психологическая помощь оказана нескольким сотням человек, работа профильных корпоративных служб не останавливается и ведется круглосуточно, добавили в компании. Wildberries продолжает оказывать всестороннюю поддержку каждому, кого коснулась беда, и остается на прямой связи, уточнили в заявлении.
С середины июля БПЛА атаковали объекты Wildberries, в том числе в подмосковной Электростали, тамбовском Котовске, Краснодаре и ставропольском Невинномысске. Основатель маркетплейса Татьяна Ким говорила, что все склады компании застрахованы, но стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов. Маркетплейс ввел для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. 22 июля госпожа Ким объявила о начале выплат селлерам.
Атаки БПЛА на логистические объекты Wildberries начались 18 июля 2026 года в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске, а затем 22 июля затронули Краснодар и Невинномысск. По данным «Ъ», всего атакам подверглись пять логистических хабов, что составляет 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Представители Wildberries подтвердили, что склады застрахованы, но стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов, требуются отдельные договоры с дополнительными лимитами. В связи с этим СКР возбудил уголовные дела о теракте. Wildberries сообщила о необходимости пересмотра правил на логистических объектах при нештатных ситуациях.
В результате атак БПЛА погибли восемь сотрудников Wildberries (семь в Котовске и один в Электростали), и десятки людей получили ранения. Компания заявила о выплате семьям погибших по 2 млн рублей, а тяжело пострадавшим — по 1 млн рублей. Отдельно была запущена горячая линия для родственников и сотрудников, чтобы оказать психологическую помощь и поддержку. Wildberries также начала процесс выплаты компенсаций продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, при этом первые выплаты были адресованы наименее защищенным предпринимателям.