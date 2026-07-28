Wildberries выплатила более 40 млн руб. пострадавшим при атаках на склады

Wildberries выплатила свыше 40 млн руб. пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Wildberries (входит в группу RWB) подвела промежуточные итоги поддержки пострадавших людей после атак на логистические объекты компании. На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн руб.», — указано в сообщении.

Первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили уже 21 июля. Психологическая помощь оказана нескольким сотням человек, работа профильных корпоративных служб не останавливается и ведется круглосуточно, добавили в компании. Wildberries продолжает оказывать всестороннюю поддержку каждому, кого коснулась беда, и остается на прямой связи, уточнили в заявлении.

С середины июля БПЛА атаковали объекты Wildberries, в том числе в подмосковной Электростали, тамбовском Котовске, Краснодаре и ставропольском Невинномысске. Основатель маркетплейса Татьяна Ким говорила, что все склады компании застрахованы, но стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов. Маркетплейс ввел для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. 22 июля госпожа Ким объявила о начале выплат селлерам.