Поиск складов в Казахстане объяснили желанием Wildberries обезопасить товары от ударов БПЛА

Источники «Ъ» на рынке недвижимости объяснили намерение группы RWB, которой принадлежит Wildberries, найти складские помещения на 100 тыс. кв. м в Казахстане желанием обезопасить товары от ударов украинских беспилотников.

Единого вакантного блока в 100 тыс. кв. м на рынке Казахстана, как сообщили «Ъ» в NF Group, нет. Всего свободно 130 тыс. кв. м, но эти склады находятся в разных городах страны. Всего на конец 2025 года объем логистический площадей в Казахстане оценивался в 1,9 млн кв. м. с вакантностью 5,8%.

Как сообщили «Ъ» в группе RWB, компания строит неподалеку от Алматы склад площадью более 100 тыс. кв. м. Еще один объект на 160 тыс. кв. м возводится в Астане. Его ввод запланирован на следующий год. ВСУ атакуют склады Wildberries в России, начиная с 18 июля.

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