Первое за 21 день судно с СПГ прошло Ормузский пролив иранским маршрутом

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ормузский пролив – это стратегически важный морской путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ (до 20% нефти и до 30% СПГ), в основном из стран Персидского залива, включая Катар, в Азию и Европу. Его блокировка или даже частичное ограничение движения судов приводит к росту цен на энергоносители, удорожанию фрахта и страхования, а также к проблемам с логистикой, что влияет на мировую экономику. Иран считает пролив своими территориальными водами и настаивает на праве контролировать судоходство в нём, а также взимать плату за проход судов.

До текущего конфликта иранские власти регулярно угрожали блокировкой пролива, но не делали этого полностью, так как это нанесло бы ущерб и самому Ирану, заперв его экспорт. Однако с начала противостояния с США и Израилем, Иран ввёл ограничения на судоходство, атакуя суда и разворачивая их. В ответ на эти действия, США и ЕС пытались обеспечить безопасность прохода, размещая военные силы и ведя переговоры. В контексте недавних переговоров Ирана и Омана обсуждается возможность открытия «среднего коридора» для свободного судоходства, что могло бы снизить напряженность и восстановить беспрепятственный проход для коммерческих судов.