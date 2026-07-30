Первое за 21 день судно с СПГ прошло Ормузский пролив иранским маршрутом
Катарское судно со сжиженным природным газом (СПГ) пересекло Ормузский пролив по согласованному с Ираном маршруту. Это первая партия катарского СПГ, которую перевезли этим маршрутом за последние три недели, сообщает Fars. По данным агентства, судно прошло с включенной системой передачи данных (AIS) «без каких-либо проблем», после чего вышло в открытые воды.
24–25 июля в Тегеране прошли переговоры между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Как сообщало Bloomberg, один из сценариев предполагает открытие «среднего коридора» через пролив. Страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных, утверждал Axios. США настаивают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) не имеет полномочий диктовать маршруты для движения судов в Ормузском проливе.
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Ормузский пролив – это стратегически важный морской путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ (до 20% нефти и до 30% СПГ), в основном из стран Персидского залива, включая Катар, в Азию и Европу. Его блокировка или даже частичное ограничение движения судов приводит к росту цен на энергоносители, удорожанию фрахта и страхования, а также к проблемам с логистикой, что влияет на мировую экономику. Иран считает пролив своими территориальными водами и настаивает на праве контролировать судоходство в нём, а также взимать плату за проход судов.
До текущего конфликта иранские власти регулярно угрожали блокировкой пролива, но не делали этого полностью, так как это нанесло бы ущерб и самому Ирану, заперв его экспорт. Однако с начала противостояния с США и Израилем, Иран ввёл ограничения на судоходство, атакуя суда и разворачивая их. В ответ на эти действия, США и ЕС пытались обеспечить безопасность прохода, размещая военные силы и ведя переговоры. В контексте недавних переговоров Ирана и Омана обсуждается возможность открытия «среднего коридора» для свободного судоходства, что могло бы снизить напряженность и восстановить беспрепятственный проход для коммерческих судов.