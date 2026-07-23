Хуситы перекрывают саудовскую нефть

Йеменское радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) в ночь на 23 июля сообщило о нападении на два саудовских танкера в Красном море. Атака стала первой с того момента, как несколько дней назад движение, пользующееся поддержкой Ирана, объявило о начале морской блокады Саудовской Аравии. Теперь члены «Ансар Аллах» перебрасывают боевую технику в районы Йемена, которые прилегают к важным судоходным путям. Если нападения перекинутся с танкеров на саудовскую нефтяную промышленность, мировые рынки почувствуют последствия этого конфликта, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah / Reuters Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Хуситы провели «военную операцию, в ходе которой были атакованы два саудовских нефтяных танкера, нарушивших блокаду, установленную в Красном море». Об этом в ночь на 23 июля сообщил их официальный представитель Яхья Сариа. «Операция была проведена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников,— пояснил он.— Удары были точными, в результате чего на судах возник сильный пожар». По его оценкам, к 23 июля хуситы заставили изменить маршрут как минимум десять рейсов, которые были связаны с Саудовской Аравией.

Саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на источники подтвердила попытку нападения только на один танкер, добавив, что его экипаж находится в безопасности.

Хуситы пообещали продолжить «свои военно-морские операции против саудовского противника» и придерживаться принципа «блокада в ответ на блокаду». «Мы заявляем саудовскому врагу, что любая глупость или агрессия, направленная против нашей страны, будет встречена масштабными операциями в глубине его территории, и последствия для него будут катастрофическими»,— подчеркнул в своем выступлении Яхья Сариа.

Инцидент с саудовскими танкерами произошел три дня спустя после того, как хуситы объявили о старте морской блокады Саудовской Аравии. Они объяснили свое решение тем, что королевство проводит враждебную Йемену политику и применяет блокадные меры к контролируемым хуситами районам. Боевики имели в виду в первую очередь попытки Эр-Рияда ограничить заход в йеменское воздушное пространство самолетов из Ирана, на стабильном авиасообщении с которым в последние месяцы активно настаивало хуситское руководство.

Пока морская блокада Саудовской Аравии действует с перебоями. Так, 21 июля как минимум два коммерческих судна, следовавших в королевство и из него, смогли пересечь Баб-эль-Мандебский пролив. Однако хуситы наращивают свою мощь в прибрежных районах Йемена, чтобы полностью изолировать Эр-Рияд на море. Как сообщили порталу Yemen Monitor информированные источники, йеменская группировка перебросила пусковые установки для ракет, дроны, заминированные катера и средства дистанционного управления в прибрежные районы, прилегающие к судоходным путям, и на островную часть Йемена.

Администрация президента США считает, что именно хуситы виноваты в текущем раунде эскалации вокруг Йемена. «Они решили организовать прямые рейсы из Тегерана в Йемен, доставляя туда боевиков Корпуса стражей исламской революции и других лиц. И саудовцы ответили на это,— заявил 22 июля госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов на 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле.— Мы связывались с Саудовской Аравией несколько раз в течение последней недели в связи с этой угрозой. Мы надеемся, что ситуацию удастся деэскалировать».

Господин Рубио добавил, что у США нет непосредственных рычагов влияния на хуситов, хотя днем ранее президент Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут «позаботиться» о том, что происходит в Йемене, если возникнет такая необходимость.

Как констатирует аналитическая компания Kpler, угрозы хуситов становятся серьезной проверкой для альтернативного пути экспорта нефти, который Саудовская Аравия стала использовать с весны после кризиса в Ормузском проливе. «Королевство стало все больше зависеть от коридора в Баб-эль-Мандебском проливе, потому что транзит через Ормузский пролив остается ограниченным,— отмечают аналитики.— Угрозы хуситов в отношении судоходства, связанного с Саудовской Аравией, уже приводят к тому, что танкеры выборочно меняют маршруты. Это увеличивает неопределенность вокруг рейсов и повышает риск логистических заторов».

По оценкам Kpler, сбои в работе судоходства в этом районе могут привести к росту транспортных расходов, изменить торговые потоки и снизить эффективность морских перевозок. «Если нарушения распространятся не только на морские перевозки, но и на саудовскую нефтеперерабатывающую или экспортную инфраструктуру, влияние (конфликта хуситов и Саудовской Аравии.— “Ъ”) на мировые рынки нефти и нефтепродуктов может стать значительно более выраженным»,— резюмируют в Kpler.

Нил Кербелов