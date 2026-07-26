Axios: Оман и Иран близки к сделке по Ормузскому проливу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переговоры между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу являются частью более широкого контекста взаимодействия между Ираном и США. Ранее Иран уже предлагал Оману совместное управление проливом и разделение доходов от проходящих судов, оформляя это как плату за морские услуги, чтобы избежать обвинений в нарушении международного права. Однако США, которые считают Ормузский пролив международными водами, сопротивлялись попыткам Ирана и Омана ввести плату, угрожая последнему санкциями и даже военным вмешательством.

Ситуация вокруг пролива обострилась после того, как Иран в одностороннем порядке начал взимать плату за проход судов в марте 2026 года и создал для этого специальное ведомство. США и их союзники, включая Оман, настаивают на свободном судоходстве, в то время как Иран объявлял о праве на контроль над проливом и даже угрожал атаковать суда, следующие не по одобренному им маршруту. Эти действия приводили к падению трафика через пролив и росту опасений за мировую экономику.

Параллельно этому, США и Иран вели непрямые переговоры о глобальной сделке, которая включала бы снятие санкций с Ирана, его отказ от разработки ядерного оружия и, что важно, разблокировку Ормузского пролива. Оман выступал посредником в этих переговорах, хотя в какой-то момент был отстранен по инициативе США из-за обсуждений совместного контроля над проливом с Тегераном. Тем не менее, Оман продолжал искать пути для обеспечения безопасного судоходства, в том числе предлагая создание двух коридоров: свободного через свои территориальные воды и платного/контролируемого через иранские.

Важность этих переговоров подчеркивается тем, что свободное судоходство в Ормузском проливе является одним из ключевых условий для широкого урегулирования конфликта между США и Ираном, которое включает прекращение боевых действий, снятие морской блокады с иранских портов и прекращение военных действий в Ливане. Однако вопросы контроля над проливом и взимания платы продолжают оставаться предметом разногласий, затягивая окончательное соглашение.