Axios: Оман и Иран близки к сделке по Ормузскому проливу
Оман и Иран достигли прогресса на переговорах по Ормузскому проливу, пишет Axios со ссылкой на источники. По информации издания, страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных.
Как добавили собеседники Axios, делегация Омана прибыла на переговоры в Тегеран 24 июля. Через несколько часов, по словам источников, президент США Дональд Трамп отдал приказ американским войскам не наносить новых ударов по Ирану в пятницу.
Американские военнослужащие готовы возобновить атаки на Иран, но Дональд Трамп не отдавал такого приказа, добавляет Axios. Они также уточнили, что президенту США только предстоит решить, принимать ли сделку по возобновлению работы Ормузского пролива.
Переговоры между Оманом и Ираном по Ормузскому проливу являются частью более широкого контекста взаимодействия между Ираном и США. Ранее Иран уже предлагал Оману совместное управление проливом и разделение доходов от проходящих судов, оформляя это как плату за морские услуги, чтобы избежать обвинений в нарушении международного права. Однако США, которые считают Ормузский пролив международными водами, сопротивлялись попыткам Ирана и Омана ввести плату, угрожая последнему санкциями и даже военным вмешательством.
Ситуация вокруг пролива обострилась после того, как Иран в одностороннем порядке начал взимать плату за проход судов в марте 2026 года и создал для этого специальное ведомство. США и их союзники, включая Оман, настаивают на свободном судоходстве, в то время как Иран объявлял о праве на контроль над проливом и даже угрожал атаковать суда, следующие не по одобренному им маршруту. Эти действия приводили к падению трафика через пролив и росту опасений за мировую экономику.
Параллельно этому, США и Иран вели непрямые переговоры о глобальной сделке, которая включала бы снятие санкций с Ирана, его отказ от разработки ядерного оружия и, что важно, разблокировку Ормузского пролива. Оман выступал посредником в этих переговорах, хотя в какой-то момент был отстранен по инициативе США из-за обсуждений совместного контроля над проливом с Тегераном. Тем не менее, Оман продолжал искать пути для обеспечения безопасного судоходства, в том числе предлагая создание двух коридоров: свободного через свои территориальные воды и платного/контролируемого через иранские.
Важность этих переговоров подчеркивается тем, что свободное судоходство в Ормузском проливе является одним из ключевых условий для широкого урегулирования конфликта между США и Ираном, которое включает прекращение боевых действий, снятие морской блокады с иранских портов и прекращение военных действий в Ливане. Однако вопросы контроля над проливом и взимания платы продолжают оставаться предметом разногласий, затягивая окончательное соглашение.