Bloomberg узнало детали переговоров Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Переговорщики из Ирана и Омана обсуждают возможное соглашение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg. Стороны продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в выходные.

Успешное завершение консультаций может создать условия для возобновления мирных переговоров между США и Ираном, отмечает агентство.

По словам источников, один из сценариев предполагает открытие «среднего коридора» через пролив. Сейчас используется либо северный проход у берегов Ирана, либо южный морской коридор рядом с территорией Омана. Не исключено, что в акватории «среднего коридора» есть морские мины, установленные Ираном. Страны Европы, включая Великобританию и Францию, заявили, что могут возглавить работы по разминированию, но после того, как это станет безопасным.

По данным Axios, к процессу при содействии Омана, Катара, Египта и Пакистана также подключены американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Президент Дональд Трамп подтвердил факт проведения переговоров.