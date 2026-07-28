Bloomberg узнало детали переговоров Ирана и Омана по Ормузскому проливу
Переговорщики из Ирана и Омана обсуждают возможное соглашение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg. Стороны продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в выходные.
Успешное завершение консультаций может создать условия для возобновления мирных переговоров между США и Ираном, отмечает агентство.
По словам источников, один из сценариев предполагает открытие «среднего коридора» через пролив. Сейчас используется либо северный проход у берегов Ирана, либо южный морской коридор рядом с территорией Омана. Не исключено, что в акватории «среднего коридора» есть морские мины, установленные Ираном. Страны Европы, включая Великобританию и Францию, заявили, что могут возглавить работы по разминированию, но после того, как это станет безопасным.
По данным Axios, к процессу при содействии Омана, Катара, Египта и Пакистана также подключены американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Президент Дональд Трамп подтвердил факт проведения переговоров.
Переговоры между Ираном и США по вопросам, касающимся Ормузского пролива, идут с апреля 2026 года, часто при посредничестве Омана. США настаивают на свободном судоходстве без ограничений и платы, тогда как Иран стремится сохранить контроль над проливом и взимать плату за проход, мотивируя это расходами на обеспечение безопасности. Оман предложил создать два коридора для судоходства: южный (без оплаты) и северный (через территориальные воды Ирана, требующий разрешения), но переговоры все еще не завершены, и режим судоходства остается неопределенным.
Иран фактически заблокировал пролив после начала военной операции США и Израиля в феврале 2026 года, считая это инструментом сдерживания. Тегеран уже начал взимать плату за проход судов, иногда до 2 миллионов долларов, и создал специальное учреждение для контроля над артерией. США, со своей стороны, вводили морскую блокаду иранских портов и грозили разнести Оман, если тот попытается полностью взять пролив под свой контроль, что говорит о сложности и важности этой стратегической артерии для мировой экономики.