ВС США ответили на угрозы КСИР блокировать движение судов в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и беспрепятственного движения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
«Ормузский пролив является международным водным путем. КСИР не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и беспрепятственного движения судов. Коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных», — отметила американская сторона.
С начала мая силы CENTCOM помогли около 1 тыс. судов и 500 млн баррелей сырой нефти пройти через этот водный путь. После недавних угроз и попыток нападения на коммерческие суда, следующие через Ормуз, КСИР утверждает, что моряки должны использовать только те маршруты, которые предпочитает Иран, добавило командование.
Накануне спикер Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» сообщил, что ВС Ирана не пропустят через Ормузский пролив ни одно судно, принадлежащее государству, которое получает замороженные активы Исламской Республики. Так военный прокомментировал предложение американского лидера Дональда Трампа компенсировать ущерб коммерческим судам от иранских ударов в Ормузе за счет замороженных активов Ирана. КСИР счел заявление очередной попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
Ормузский пролив — узкий и стратегически важный морской путь, соединяющий Персидский и Оманский заливы, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Из-за его ключевого значения пролив неоднократно становился очагом напряженности между Ираном и США. ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявляли о контроле над проливом и угрожали судам, при этом Иран ранее закрывал проход в ответ на удары США и Израиля.
Ситуация с Ормузским проливом связана с более широким конфликтом между Ираном и США. Например, в апреле 2026 года Центральное командование США (CENTCOM) объявило о блокаде иранских портов, чтобы лишить Иран доходов от экспорта нефти, после провала переговоров по ядерной программе Ирана. В ответ на это КСИР пригрозил решительными действиями в случае приближения американских военных кораблей.
США заявляют, что Иран не имеет права диктовать маршруты движения судов в международном водном пути и неоднократно подтверждали свою приверженность обеспечению свободы судоходства. В то же время американские военные также блокируют иранские порты и реагируют на любые попытки КСИР ограничить движение или атаковать коммерческие суда.
Проход через Ормузский пролив является предметом постоянных споров и переговоров. Иран ранее заявлял о временном прекращении режима пошлин для судов. В апреле 2026 года Иран также сообщал о расширении своей зоны контроля в проливе в 10 раз, обозначив новые границы от городов Джаск и Сирик до островов Кешм и Большой Томб.