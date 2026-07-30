Сегодня утром беспилотники ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries в Сарапуле. Это привело к возгоранию на объекте. Сотрудники были эвакуированы заблаговременно. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. На место выехала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. СК завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Дроны ВСУ атаковали логистический центр Wildberries в Сарапуле около 09:00 по местному времени. В результате на складе началось возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудники были эвакуированы во время воздушной тревоги. По предварительным данным, пострадавших нет. «Логистические цепочки перестроены: прием и отгрузка товаров осуществляется на других объектах»,— добавили в RWB.

«Одно из предприятий в Удмуртии подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— прокомментировала в Max налет врио главы республики Ольга Абрамова. На месте работают оперативные службы, дежурят кареты скорой помощи. Она посетовала, что этот день «хотелось бы начать иначе, но ситуация на сегодняшний день такова». Сегодня госпожу Абрамову представят общественности: она стала врио 29 июля.

Ольга Абрамова прибыла на место происшествия для проведения оперштаба.

В Сарапуле закрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого находится атакованный ВСУ логистический центр Wildberries. Об ограничениях сообщили в горадминистрации в 10:42. «Выезд из города возможен только через Нечкинский тракт»,— добавили в муниципалитете.

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после атаки беспилотников ВСУ по логистическому центру Wildberries в Сарапуле.

Площадь логистического центра Wildberries в Сарапуле составляет 53 тыс. кв. м. При открытии объекта в августе 2025 года основатель маркетплейса Татьяна Ким сообщала о планах установить на складе три вертикальных сортировщика, способных обрабатывать до 800 тыс. ед. продукции в сутки. Вместимость склада — более 38 млн товаров. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что для обеспечения работы наймут 2,5 тыс. работников. С 2022 года в Ижевске работает сортировочный центр Wildberries площадью 3 тыс. кв. м.

Корпорация развития Удмуртии (КРУР) начала собирать информацию о селлерах, чьи товары пострадали при пожаре на складе.

Роспотребнадзор начал мониторить качество воздуха на границе ближайшей жилой застройки и логистического центра Wildberries. Речь идет о деревнях Пастухово и Антипино в Сарапульском районе.

В сети появилось фейковое обращение от лица Wildberries к селлерам о полной приостановке приемки товаров на складе в Сарапуле с 5 августа и поэтапном перемещении продукции на логистические комплексы в Казахстане. Cодержание документа опровергли в RWB.

Около 12:40 в Удмуртии сняли все сигналы, связанные с угрозой атаки БПЛА. Режим «Беспилотная опасность» был объявлен в 07:30 по местному времени. Примерно через полчаса в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием самолетов. О сигнале «Опасное небо» и запуске сирен Ольга Абрамова написала около 08:20. В столице Удмуртии останавливалась работа общественного транспорта.

Евгений Щепелев