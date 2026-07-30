Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала атаку БПЛА

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова подтвердила атаку беспилотников ВСУ на «одно из предприятий» в республике. Видеозапись опубликована в Max. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал о возгорании на складе Wildberries в Сарапуле.

«Друзья, хотелось бы начать этот день иначе, но ситуация на текущий момент такова. Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— сказала госпожа Абрамова.

По оперативным данным, пострадавших нет. На месте находятся бригады скорой помощи, работают оперативные службы.

Напомним, пресс-служба RWB сообщила о налете по логистическому объекту Wildberries около 09:00. На объекте началось возгорание, сотрудники были заранее эвакуированы. Площадь склада — 53 тыс. кв. м. Логистический центр рассчитан на 2,5 тыс. сотрудников.

Сигнал «Беспилотная опасность» ввели в Удмуртии около 07:30, «Опасное небо» — в 08:20. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием самолетов. О прилете по другим объектам не сообщалось.