Роспотребнадзор мониторит качество воздуха из-за пожара на складе WB в Удмуртии

Роспотребнадзор начал мониторить качество воздуха на границе ближайшей жилой застройки и логистического центра Wildberries, где начался пожар после налета беспилотников ВСУ. Речь идет о деревнях Пастухово и Антипино в Сарапульском районе. «О результатах исследований будет сообщено дополнительно»,— говорится в сообщении надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, беспилотники ударили по центру около 09:00. Это привело к возгоранию на объекте. Сотрудники были эвакуированы заблаговременно. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова выехала к пострадавшему после прилета БПЛА складу в Сарапуле.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».