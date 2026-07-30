WB назвал фейком данные о перемещении товаров со склада в Сарапуле в Казахстан

В Wildberries опровергли данные о полной приостановке приемки товаров на складе в Сарапуле с 5 августа и поэтапном перемещении продукции на логистические комплексы в Казахстане. Фейковое обращение распространяется в соцсетях. С ним ознакомился «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«О сроках начала перемещения <...> а также о повышении тарифов на логистические издержки продавцы будут дополнительно уведомлены»,— говорится в поддельном документе.

Wildberries якобы рекомендовал селлерам осуществлять новые поставки на иные склады сети либо использовать модель продаж FBS, иными словами — хранить товар до продажи самостоятельно.

Напомним, беспилотники ВСУ ударили по центру в Сарапуле около 09:00. Это привело к возгоранию на объекте. Сотрудники были эвакуированы заблаговременно. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова выехала к пострадавшему после прилета БПЛА складу в Сарапуле. В городе также закрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого находится атакованный логистический центр компании.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».