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Закрыта дорога вдоль склада Wildberries в Сарапуле после атаки БПЛА

В Сарапуле закрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого находится атакованный ВСУ логистический центр Wildberries. Об ограничениях сообщили в горадминистрации. «Выезд из города возможен только через Нечкинский тракт»,— добавили в муниципалитете.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Напомним, беспилотники ударили по центру сегодня утром. Это привело к возгоранию на объекте. Сотрудники были эвакуированы заблаговременно. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. Атаку подтвердила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».