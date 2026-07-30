Растениеводство принесло бюджету Ставрополья на 1,4 млрд рублей больше налогов

Предприятия агропромышленного комплекса Ставропольского края по итогам первого полугодия 2026 года увеличили перечисления налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший прирост поступлений обеспечили предприятия растениеводства. Их налоговые платежи увеличились на 20,6%, или на 1,4 млрд руб.

Поступления от организаций, занимающихся животноводством, выросли в 1,6 раза, или на 244 млн руб., а предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции увеличили платежи в 1,7 раза, что составило 445,2 млн руб.

В УФНС отметили, что положительная динамика зафиксирована по всем основным направлениям агропромышленного комплекса — растениеводству, животноводству и переработке сельхозпродукции.

В недавнем интервью «Ъ-Кавказ» руководитель краевого УФНС Елена Афонина отмечала, что налоговая реформа практически не изменила условия работы большинства сельхозпроизводителей. По ее словам, основным налоговым режимом для аграриев остается единый сельхозналог, которым пользуются более 3,5 тыс. производителей края, а крупные сельхозпредприятия и ранее работали на общей системе налогообложения.

«Для большинства аграриев изменений не произошло, основным режимом остается единый сельскохозяйственный налог. Крупные сельхозпредприятия давно работают на общем режиме налогообложения, поэтому новой нагрузки отрасль не почувствовала»,— сказала госпожа Афонина.

Роман Лаврухин