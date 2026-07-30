В Новороссийске вырос дисконт на российскую нефть Urals

Дисконт на российскую нефть Urals в Новороссийске за неделю вырос на $1,1 — до $26,6 за баррель. Увеличение скидки связано с ростом страховых премий и сокращением числа судовладельцев, готовых перевозить нефть через нестабильную акваторию Черного моря, сообщает «Ъ» со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным ЦЦИ, на неделе к 24 июля стоимость Urals на условиях FOB в Новороссийске составляла в среднем $69,2 за баррель, а дисконт к мировым ценам увеличился с $25,5 до $26,6. Более высокие значения скидки в порту фиксировались в феврале.

Одновременно растет стоимость перевозки российской нефти из Новороссийска в Индию. По данным Platts, в июле цена на топливо увеличилась на 14,6% из-за повышения танкерными компаниями надбавок за риск.

Ситуация с судоходством в Черном море осложнилась после атак на танкеры. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который проходит около 80% экспорта казахской нефти через Новороссийск, 19 и 20 июля сообщал об атаках и временно приостанавливал погрузку. О возобновлении отгрузок Минэнерго Казахстана сообщило 27 июля.

Нестабильность уже сказалась на объемах погрузки российской нефти в Новороссийске. В июне через порт в среднем отгружалось 98 тыс. тонн в сутки — около 18,8% российского морского экспорта. На неделе 6–12 июля показатель снизился до 43 тыс. тонн в сутки, 13–19 июля вырос до 80 тыс. тонн. С 20 по 26 июля, по данным Bloomberg, в порту были загружены четыре танкера с российской нефтью — на три меньше, чем неделей ранее.

По мнению аналитика ЦЦИ Давида Мартиросяна, нестабильность в Черном море привела к оттоку части судовладельцев, которые не готовы подвергать танкеры рискам даже при наличии страховых гарантий. При этом управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что через Новороссийск в большей степени зависит экспорт казахской, а не российской нефти.

Часть объемов при дальнейшем сокращении отгрузок может перейти в балтийские порты, считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков. В частности, в Приморске дисконт на Urals за неделю, напротив, снизился с $26,8 до $26 за баррель. Это произошло на фоне сокращения предложения саудовской нефти из-за осложнения судоходства в районе Красного моря, что поддержало спрос на российское сырье.

По оценке гендиректора Open Oil Market Сергея Терешкина, в дальнейшем скидки на Urals могут сильнее различаться в зависимости от порта погрузки. На стоимость российской нефти также будет влиять изменение маршрутов поставок: после отказа США продлевать лицензию на покупку загруженной на танкеры российской нефти значительная часть поставок в Индию идет через третьи страны.

Индийские импортеры пока воздерживаются от заключения долгосрочных контрактов на российскую нефть, ожидая прояснения геополитической ситуации, следует из данных ЦЦИ.

При этом, по мнению Игоря Юшкова, дисконт на Urals в целом останется высоким из-за расходов на страхование, теневой флот и посредников. Старший аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук прогнозирует, что при сохранении объемов экспорта выручка нефтяных компаний в июле может оказаться примерно на 15% ниже июньской в том числе из-за снижения средней цены Urals.

Как писал «Ъ-Новороссийск», Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием и отгрузку нефти через морской терминал в порту Новороссийска. Погрузочные операции на терминале остановили 23 июля.

Анна Гречко