КТК возобновил экспорт нефти через морской терминал в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием и отгрузку нефти через морской терминал в порту Новороссийска. О восстановлении работы терминала сообщило Министерство энергетики Республики Казахстан.

Погрузочные операции на терминале остановили 23 июля. В министерстве пояснили, что это решение приняли для обеспечения безопасности судов, экипажей и защиты экологии в акватории Черного моря. При этом производственные и технические объекты консорциума продолжали работать в штатном режиме и были готовы к возобновлению перевалки сырья.

В ведомстве отметили, что возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и восстановить экспорт через морской терминал. По состоянию на 26 июля погрузка ведется на двух танкерах. Дальнейшую работу терминала будут организовывать с учетом текущей обстановки и требований безопасности.

В июле морской терминал КТК несколько раз оказывался в зоне происшествий с морскими судами. В ночь с 16 на 17 июля танкер Nordic Zenith, который должен был приступить к погрузке нефти утром 17 июля, дважды подвергся атаке беспилотников неподалеку от терминала. В КТК сообщали, что после атаки судно стало непригодным для погрузки. После сигнала SOS с борта эвакуировали 13 членов экипажа.

19 июля во время погрузки нефти беспилотники атаковали танкеры Asia и Nissos Ios. Пострадавших и разлива нефти не было. Погрузочные операции временно остановили, а затем возобновили вечером того же дня.

На следующий день во время погрузки на терминале был атакован танкер Nesla. После удара на палубе и в отсеках возник пожар, который ликвидировали в течение нескольких часов. После этого перевалку нефти вновь приостановили. Теперь Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о возобновлении работы морского терминала и восстановлении экспортных операций.

Мария Удовик