Сырье просит скидок

Увеличение страховых премий при перевозке через Черное море привело к росту дисконта на Urals в Новороссийске на $1,1 за неделю, до $26,6 за баррель. Нестабильность судоходства также спровоцировала отток части судовладельцев. Частично объемы могут быть перераспределены между балтийскими портами, где скидка на Urals, напротив, снижается из-за сокращения предложения саудовской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порт Новороссийск

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС Порт Новороссийск

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Дисконт на российскую нефть Urals в порту Новороссийск (FOB) за неделю к 24 июля расширился с $25,5 до $26,6 за баррель, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитики связывают увеличение с ростом страховых премий для перевозки через Черное море. Более высокие значения скидки в Новороссийске фиксировалась в феврале. Средняя экспортная стоимость Urals, по данным аналитиков, составляет $69,2 за баррель.

В агентстве Platts (входит в S&P Global) ранее фиксировали рост стоимости перевозки российской нефти из Новороссийска на западное побережье Индии в июле на 14,6%, так как владельцы танкеров повышают надбавки за риск. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК; обеспечивает 80% экспорта нефти из Казахстана через Новороссийск) 19 и 20 июля заявлял об атаках на танкеры и приостанавливал погрузку нефти. О возобновлении отгрузок через КТК Минэнерго Казахстана сообщило 27 июля.

По последним доступным данным ЦЦИ, в июне через Новороссийск отгружалось в среднем 98 тыс. тонн российской нефти в сутки, на порт приходилось около 18,8% морского экспорта.

На неделе 6–12 июля среднесуточные отгрузки составляли 43 тыс. тонн (8,7%), 13–19 июля — 80 тыс. тонн (16%). По данным Bloomberg, за неделю 20–26 июля в Новороссийске российской нефтью было загружено четыре танкера, что на три меньше, чем неделей ранее, и в два раза меньше, чем 6–12 июля. Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян отмечает, что нестабильность в Черном море спровоцировала отток части судовладельцев, не желающих подвергать танкеры рискам ни под какие страховые гарантии. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что от Новороссийска больше зависит экспорт казахской нефти, чем российской.

При временном снижении отгрузок из Новороссийска объемы будут перераспределены на балтийские порты, говорит эксперт Финансового университета Игорь Юшков. В Приморске, согласно ЦЦИ, дисконт на Urals снизился за неделю с $26,8 до $26 за баррель. Этому способствовало сокращение предложения саудовской нефти из-за морской блокады со стороны йеменских хуситов, что поддержало спрос на российской сырье, отмечают аналитики. Как отмечается в обзоре в S&P Global, большинство судоходных компаний исключили возможность транзита саудовской нефти на юг через Баб-эль-Мандебский пролив, предпочитая вместо этого проходить Красное море через Суэцкий канал, что увеличивает срок доставки нефти из Саудовской Аравии в Китай на 30 дней.

98 тысяч тонн составил среднесуточный экспорт нефти через Новороссийск в июне, по данным ЦЦИ.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин полагает, что в дальнейшем стоит ожидать дифференциации скидок в зависимости от порта погрузки. Важную роль, по его мнению, может сыграть и изменение географии поставок, поскольку после отказа США продлевать лицензию на покупку загруженной на танкеры российской нефти значительная часть поставок в Индию идет через третьи страны, прежде всего Египет и Сингапур. Но роль Египта, добавляет эксперт, может временно снизиться из-за рисков в Черном море. По данным ЦЦИ, индийские импортеры пока воздерживаются от заключения долгосрочных контрактов на поставки российской нефти до прояснения геополитической обстановки.

По словам Игоря Юшкова, дисконт на Urals в целом останется достаточно высоким из-за издержек на теневой флот, страхование и цепочку посредников. При этом совокупных мощностей российских портов будет достаточно для вывоза сырья, особенно в условиях сокращения переработки и запрета на экспорт нефтепродуктов, добавляет эксперт.

Старший аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук прогнозирует, что при стабильных объемах экспорта выручка нефтяных компаний по итогам июля может оказаться примерно на 15% ниже июньской в том числе из-за меньшей средней цены Urals в течение месяца.

Ольга Озембловская