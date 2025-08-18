Саид Амиров расплодил коррупцию

Как стало известно “Ъ”, отбывающий пожизненный срок экс-мэр Махачкалы Саид Амиров перед посадкой успел обеспечить всех своих родственников. Генпрокуратура России установила, что благодаря некогда влиятельному дагестанскому политику они стали владельцами десятков земельных участков, торговых и офисных центров, кинотеатра и даже родильного дома. Активы стоимостью более 2,1 млрд руб., как требует в антикоррупционном иске надзор, должны быть возвращены государству.

Иск к Саиду Амирову, находящемуся в колонии особого режима «Черный дельфин» (Оренбургская область) и 18 соответчикам, большинство из которых его близкие и дальние родственники, подан Генпрокуратурой в Советский райсуд Махачкалы.

В материалах дела, по данным источников “Ъ”, говорится, что надзорным ведомством выявлены многочисленные нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, которые Саид Амиров допустил, являясь с 1998 по 2014 год главой администрации столицы Дагестана и городского округа Махачкала. Свое высокое положение в органах госвласти и административные ресурсы основной ответчик использовал для незаконного личного обогащения, а также для обогащения связанных с ним лиц.

Напомним, что решением Кировского райсуда Саратова в сентябре 2022 года по иску Генпрокуратуры было установлено, что Саид Амиров организовал незаконную приватизацию муниципальных предприятий «Махачкалинские горэлектросети», «Водоканал» и «Махачкалатеплоэнерго». Впоследствии мэр Амиров управлял ими через аффилированные ООО «Махачкалинское взморье» и ООО «Три И», «неправомерно получая имущественную выгоду от их деятельности».

Решением суда, вступившим в законную силу, у Саида Амирова и связанных лиц были конфискованы активы, оцениваемые в 5 млрд руб., в том числе 356 объектов недвижимости.

Сейчас в ходе надзорных мероприятий были установлены новые факты злоупотреблений со стороны Саида Амирова, в результате которых он обеспечивал себя и родственников «землями и зданиями публичной собственности в Махачкале». Активы по закону должны были продаваться с торгов, однако мэр столицы Дагестана предоставлял их на основании своих постановлений. В свою очередь, подконтрольные ему должностные лица республиканского управления Росреестра регистрировали права собственности на такое имущество и ставили его на кадастровый учет.

Родственники мэра Махачкалы, на которых оформлялись объекты, выступали их формальными держателями — предоставляя свои документы для регистрации, они «участвовали в легализации имущества, изъятого из государственной и муниципальной собственности». В результате таких действий ответчиками из чужого владения были выведены объекты недвижимости, кадастровая стоимость которых превысила 2,1 млрд руб.

Так, по указанию Саида Амирова в декабре 2001 года было образовано ООО «Кинотеатр “Россия”» (сейчас «Кинопарк Парамакс»), соучредителями которого выступили город Махачкала, а также родственники мэра — муж его двоюродной сестры и двоюродный брат. В уставный капитал общества передано здание муниципального кинотеатра площадью почти 3 тыс. кв. м, а затем на него зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 10,5 тыс. кв. м.

Впоследствии землю поделили на четыре участка , которые получили родные мэра, построившие на свободных площадях торговый центр.

, которые получили родные мэра, построившие на свободных площадях торговый центр. Здание кинотеатра же неоднократно меняло владельцев — среди них была, например, жена сына Саида Амирова.

Другой участок — площадью 5,3 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «для строительства двухэтажного крытого рынка» — в 2005 году был оформлен Саидом Амировым на его доверенное лицо. Через три года права передали ООО «Махачкалинское взморье». В 2022 году владельцем недвижимости стал сын экс-мэра Махачкалы, а потом — внук. На участке возвели коммерческую недвижимость.

Владельцем еще одного спорного участка в Махачкале площадью 82,7 тыс. кв. м оказался брат отца Саида Амирова. Затем постановлением мэра он был разделен между 15 родственниками Саида Амирова, которые никаких прав на недвижимость не имели. На участке возвели нежилое здание площадью более 3,2 тыс. кв. м.

В 2005–2006 годах на аффилированное, как полагают в Генпрокуратуре, с Саидом Амировым ООО «Махачкалинский универсальный рынок» Дагпотребсоюза было зарегистрировано право собственности на государственные земельные участки площадью 26,5 тыс. и 23,9 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «рынок №2». Документов, послуживших основанием для оформления этих прав, в регистрационных делах не оказалось. Тем не менее ООО разделило земли на 13 участков, право собственности на которые было оформлено на родственников Саида Амирова и доверенных лиц. Сейчас на них построено более 300 магазинов.

По решению мэра участок площадью 2,1 тыс. кв. м, предназначенный «для строительства торгового центра», первоначально достался брату жены сына Саида Амирова, в последующем его переписали на других лиц.

Жене Саида Амирова и вовсе достался участок площадью более 1 тыс. кв. м для строительства родильного дома. Сейчас дом построен, а женщина владеет как участком, так и зданием.

Будучи мэром Махачкалы, установил надзор, Саид Амиров обеспечил родственников еще тремя десятками участков, на которых в том числе были построены торговый центр и гостиница. Кроме того, говорится в прокурорском иске, вступив в конфликт интересов, Саид Амиров использовал свой статус и полномочия для передачи родственникам земельных участков, предназначенных для строительства. Племянник мэра стал обладателем земли площадью 525 кв. м, жена брата Саида Амирова получила 450 кв. м для индивидуального жилого строительства, дочь — 963 кв. м, а сестра — 552 кв. м и так далее. Также родным и близким мэра досталась земля общей площадью 5,9 га в санатории «Талги».

В некоторых случаях недвижимость оформлялась задним числом. Так, для того, чтобы отдать родственнику Саида Амирова 15 тыс. кв. м земли в Махачкале, использовалось подложное постановление мэра, которое не было учтено в книге регистраций. В другом случае в документе на землю был обозначен номер постановления о награждении почетной грамотой Дагестана.

Застройка этих и других земельных участков не реабилитирует спорное имущество и не придает ему статус правомерно полученного, не освобождает от ответственности и не уменьшает объем материально-правовых последствий совершения актов коррупции, отмечают в Генпрокуратуре. В ведомстве обращают внимание на то, что родственники отбывающего пожизненный срок за теракт и убийство следователя Саида Амирова продолжают извлекать доходы от использования имущества, полученного в результате коррупционных правонарушений. По требованию надзора эти активы, а также счета в банках и другое имущество ответчиков должны быть арестованы и обращены в доход государства.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая