Главные новости за 29 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в программной статье к выборам в Госдуму призвал не накалять конкуренцию и не «растаскивать граждан по разным политическим углам». «Спровоцированный раскол народа — самое страшное, что может произойти», — пишет глава региона, отмечая, что выборы 2026 года не обещают быть легкими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Убыток воронежского продуктового ритейлера «Центрторг» по итогам первого полугодия 2026 года сократился более чем в три раза — до 7,7 млн руб., следует из отчетности компании. Выручка снизилась на 6,3% до 1,3 млрд руб., при этом компания направила владельцам привилегированных акций 258,4 тыс. руб. из начисленных 385,5 тыс. руб. дивидендов за 2025 год, заявив, что оставшиеся 127,1 тыс. руб. не перечислила из-за отсутствия необходимых реквизитов акционеров или их необращения за средствами.

В Мещанском райсуде Москвы прокуратура запросила 43 года колонии на двоих для бывших вице-губернаторов Белгородской области Владимира Базарова (21 год) и Рустэма Зайнуллина (22 года) по делу о хищении 1,7 млрд руб. при строительстве линии обороны. Также обвинение попросило для них штрафы в размере 500 и 474 млн руб. соответственно. Экс-начальнику управления капстроительства региона Алексею Сошникову запросили 22 года колонии и штраф 500 млн руб.

Wildberries сохраняет планы по строительству логистического центра в Курске площадью 103 тыс. кв. м стоимостью 8 млрд руб., несмотря на атаки БПЛА на склады компании в соседних регионах.

Резидент липецкой ОЭЗ ООО «Феникс» и его владелец ООО «Феррогрупп» подали в Арбитражный суд Липецкой области заявления о собственном банкротстве. Компании, создававшиеся в 2023 году для производства контейнеров с инвестициями 482 млн руб., в апреле приняли решение о ликвидации, которая должна завершиться в апреле 2027 года. Своим единственным кредитором они называют основного владельца «Феррогрупп» Алексея Шерстова.

Железнодорожный райсуд Орла приговорил главу местного филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана к пяти годам колонии за превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд установил, что в 2020 году он дал указание перевести €2,4 млн со счетов Мценского мясоперерабатывающего комбината по фиктивному контракту сингапурской компании. Ущерб банку оценили в 167,7 млн руб. Шихман вину не признает, под стражей находится с апреля прошлого года.

Завершение строительства птицефабрики «Родина» под Тамбовом за 2,65 млрд руб. перенесено на второй квартал 2028 года. Инвестор подготовил документы на разрешение строительства. Проектная мощность — 110 млн яиц в год при поголовье 390 тыс. кур-несушек. На площадке также планируется производство кормов, а с 2024 года там уже выращивают малину.

Ульяна Ларионова