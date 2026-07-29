Глава орловского филиала РСХБ получил пять лет колонии

Железнодорожный райсуд Орла вынес приговор главе местного филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаилу Шихману. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в областной прокуратуре, ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься банковской деятельностью на два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шихман

Фото: Орловский ГАУ Михаил Шихман

Фото: Орловский ГАУ

Уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) рассматривалось с начала года. По версии регионального управления ФСБ, в начале 2020 года директор филиала РСХБ Михаил Шихман дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн со счетов ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес зарегистрированной в Сингапуре компании Albequipment Trading Pte. Ltd. По оценке следствия, банку был нанесен ущерб в размере 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.

Шихман не признал вину и считает, что в суде доказал свою невиновность. Под стражей он находится с апреля прошлого года.

Владимир Зоркий