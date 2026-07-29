Wildberries сохраняет планы по строительству склада в Курске на фоне атак ВСУ

Wildberries намерен реализовать проект строительства логистического центра в Курске, несмотря на атаки ВСУ на склады компании в соседних регионах. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе управляющей маркетплейсом RWB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Мы сохраняем планы по реализации всех своих проектов, включая курский. На уже действующих объектах логистические процессы запущены, в том числе сортировка и последующая отправка товаров»,— сообщили в компании. Будут ли корректироваться сроки ввода объекта в эксплуатацию, там не пояснили.

Логоцентр площадью 103 тыс. кв. м может появиться до конца 2027 года на участке, приобретенном компанией в Курской области два года назад. Инвестиции вначале оценивались в 7 млрд руб., однако к сентябрю проект подорожал почти до 8 млрд руб.

Ранее в результате массированной атаки БПЛА на логистический комплекс Wildberries в Котовске Тамбовской области 18 июля погибли семеро сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали, 12 из них по состоянию на 28 июля остаются в больнице. Склад был запущен в работу 24 июля.

Подробнее об атаке ВСУ на Тамбовскую область 18 июля — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова