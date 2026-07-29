Воронежский губернатор призвал не накалять конкуренцию на выборах в Госдуму

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в газетах «Коммуна» и «Воронежский курьер» программную статью под названием «Выстоять и победить». В публикации, которая посвящена выборам в Госдуму, глава региона назвал непозволительными попытки «растаскивать граждан по разным политическим углам» под прикрытием лозунгов о демократии в нынешнее сложное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусев, губернатор Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Александр Гусев, губернатор Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Гусев, который в конце прошлого года возглавил региональное отделение «Единой России» (ЕР), назвал себя противником чрезмерной политизации выборных кампаний и отметил, что побеждать должна не пустая болтовня, а здравый смысл.

«Спровоцированный раскол народа — самое страшное, что может произойти. А единый народ — единая Россия», — пишет в статье губернатор.

Глава региона отмечает, что в преддверии голосования будет конкуренция между политическими партиями, но лидером, как и на предыдущих выборах, станет президентская партия, чья идеология заключена в единстве и преумножении всего лучшего. При этом он назвал себя открытым для взаимодействия со всеми партиями и движениями, которые действуют в правовом поле и ориентированы на развитие региона.

Как считает губернатор, во время предвыборной кампании людям порой непросто понять, за какими из обещаний стоит добросовестный политик с желанием менять ситуацию к лучшему, а за какими — корыстный и опасный популист. Тем не менее, по его словам, партия выполняет задачи президента, а депутаты усердно работают, вносят заметный вклад в общее дело, регулярно отчитываются перед избирателями. «Мы не имеем права подводить нашего национального лидера», — рассказал господин Гусев.

Губернатор констатирует, что выборы 2026 года не обещают быть легкими.

Он напомнил, что именно на период подготовки к ним пришелся мощный ракетный удар по предприятию на левом берегу Воронежа, в котором погибли шесть человек.

В связи с этим господин Гусев назвал безопасность жителей региона абсолютным приоритетом, а также отметил необходимость консолидации усилий и принятия решений «на самом высоком уровне». Примером такой консолидации стало переподчинение блока ЖКХ напрямую губернатору в связи с рисками новых ударов по объектам инфраструктуры.

Перечислив в статье положительные результаты работы партии в Воронежской области, Александр Гусев отметил ход подготовки Народной программы, в которую войдут наказы и вопросы от жителей. «Как ведущая патриотическая сила мы будем противостоять любым попыткам расколоть наш народ, физически и морально подавить Россию. Мы будем генерировать позитивную повестку и добиваться качественного прорыва во всех сферах», — резюмировал господин Гусев.

Владимир Зоркий