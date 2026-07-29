Бывшим вице-губернаторам Белгородской области запросили 43 года колонии на двоих

В Мещанском райсуде Москвы прошли прения по делу о хищении 1,7 млрд руб. при строительстве линии обороны в Белгородской области. В ходе них прокуратура просила назначить бывшим вице-губернаторам региона Владимиру Базарову и Рустэму Зайнуллину 21 и 22 года колонии строгого режима соответственно.

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Как сообщил РБК со ссылкой на участников процесса, господину Базарову также хотят назначить штраф в 500 млн руб., а господину Зайнуллину — в 474 млн руб. Для экс-начальника управления капитального строительства региона Алексея Сошникова прокуратура также запросила 22 года колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. Остальным фигурантам дела обвинение просило дать от 10 до 18 лет лишения свободы.

Белгородская полиция начала активное расследование хищений при строительстве фортификаций в 2025 году. Первым по делу в Белгороде задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался на тот момент вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД. Буквально через полтора месяца был задержан его коллега Владимир Базаров, который до Белгородской области курировал строительство в правительстве Курской области. По ходатайству Генпрокуратуры с участвовавших в строительстве оборонительных сооружений предпринимателей и чиновников взыскали порядка 1 млрд руб.

Первые приговоры о растрате при строительстве оборонительных сооружений вынесли в Белгороде в этом году. Вячеслав Автономов, Денис Корнилов, Иван Новиков и Сергей Петряков были признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Им назначили от четырех до шести лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 55 млн руб. Уголовное дело бывших вице-губернаторов передали на рассмотрение в Москву по ходатайству Генпрокуратуры. Его рассмотрение началось в начале июля.

Алина Морозова