Скоростная «Комета 120М» начала выполнять рейсы между Сириусом и Сочи

Из морского терминала федеральной территории «Сириус» запустили регулярное пассажирское сообщение на скоростном судне на подводных крыльях «Комета 120М». Новый маршрут стал первым морским направлением, организованным в рамках программы развития транспортной системы федеральной территории. Об этом сообщил глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По его информации, судно будет выполнять рейсы между Сириусом и Сочи четыре раза в неделю — по вторникам, средам, четвергам и субботам. Маршрут предусматривает заход в Адлер, а время в пути составит около 1 часа 20 минут.

Запуск морского сообщения стал частью программы развития транспортной системы федеральной территории. По оценке администрации Сириуса, новый маршрут позволит повысить транспортную доступность территории и расширить возможности для туристических поездок.

Маршрут будет обслуживать скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М». Регулярные рейсы организовали из морского терминала федеральной территории.

Ранее в Сочи также запустили рейсы скоростной «Кометы-120М» между Морским вокзалом и Адлером. Согласно расписанию, судно отправляется от причала Морского порта Сочи в 10:00, а обратный рейс из Адлера выполняется в 17:00.

«Ъ-Сочи» писал, что на станции Адлер торжественно встретили поезд «Таврия», который теперь ходит по обновленному маршруту Москва—Сочи,— на церемонию прибыли представители краевого минкурортов, мэрии и перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Всего в июле 2026 года запустили три новых состава в Краснодарский край (два ежедневных и один через день), и до конца сезона они выполнят более 200 рейсов туда и обратно, расширив возможности для поездок на южные курорты.

Мария Удовик