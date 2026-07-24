Поезд «Таврия» по обновленному маршруту прибыл в Адлер

На железнодорожной станции Адлер состоялась торжественная встреча поезда «Таврия», который курсирует по обновленному маршруту Москва—Сочи—Москва. В мероприятии приняли участие представители министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, администрации Сочи и компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В июле 2026 года, после введения ограничений движения в Крым, в Краснодарский край запустили три новых поезда. Ежедневно курсируют составы №197/198 Москва—Адлер и №433/434 Москва—Новороссийск. Поезд №177/178 Санкт-Петербург—Москва—Анапа отправляется через день. По информации перевозчика, запуск этих маршрутов расширил альтернативные варианты поездок на курорты юга России. До завершения курортного сезона новые поезда выполнят более 200 рейсов в Краснодарский край и столько же в обратном направлении.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр сообщил, что администрация города совместно с РЖД и компанией «Гранд Сервис Экспресс» работает над повышением транспортной доступности курорта. По его словам, в период пикового туристического сезона, который традиционно приходится на июль и август, важно предоставить путешественникам больше возможностей при планировании поездок. Он также отметил, что в 2025 году поездами дальнего следования в Сочи прибыли около 14 млн пассажиров, а дополнительные составы в южном направлении позволят туристам удобнее добираться к местам отдыха.

Для перевозки пассажиров на новых маршрутах задействовали 174 современных вагона, включая 114 купейных, 54 плацкартных и шесть вагонов-ресторанов. Вместимость поезда «Таврия» составляет 650 пассажиров.

Мария Удовик