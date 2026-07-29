ЦИК зарегистрировал список «Яблока» на выборах в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Из перечня, который ЦИК заверил в количестве 273 человек, самой партией либо уже на стадии регистрации исключены четыре кандидата — все из-за наличия иностранного вида на жительство или гражданства. В итоге список зарегистрирован в количестве 269 человек.

Член ЦИКа Евгений Шевченко отметил, что из 3,1 тыс. кандидатов, выдвинутых 11 партиями, лишь у пяти, по данным миграционной службы, выявлено иностранное гражданство, и четверо из них — от «Яблока».

Член федерального бюро партии Ярослав Щербаков, принимая из рук председателя ЦИКа Эллы Памфиловой удостоверение зарегистрированного кандидата, поблагодарил всех, кто переживал за партию. «Не переживайте, партия будет в бюллетене»,— заверил он, подчеркнув, что это возможность для сограждан проголосовать за мир, прекращение огня, прекращение репрессий и недопущение ядерной войны (последний тезис он повторил дважды).

«Иллюзий нет, надежда есть»,— завершил свое выступление Ярослав Щербаков. «Есть один полюс, есть другой полюс»,— резюмировала председатель ЦИКа Элла Памфилова, отметив, что комиссия ко всем подходит одинаково. Она также сообщила, что в пятницу ЦИК рассмотрит жалобу санкт-петербургского отделения «Яблока» на отказ в регистрации списка партии на выборах в городское законодательное собрание.

Анастасия Корня