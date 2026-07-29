РНПК начала внедрять новые правила перестрахования рисков терроризма и диверсий
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, 100% принадлежит Банку России) приступила к внедрению изменений в андеррайтинговых подходах к перестрахованию рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА, заявили в компании. Они призваны «обеспечить бесперебойную компенсацию убытков стратегических отраслей экономики в условиях радикального роста частоты и тяжести ущерба».
РНПК является конечным держателем общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. Совокупная ответственность по таким рискам превышает 8 трлн руб. Рост частоты и тяжести убытков по таким рискам привел к отрицательному финансовому результату за первое полугодие 2026 года. Сумма сформированных резервов под будущие выплаты только по заявленным событиям с начала года превысила 100 млрд руб.
Принятые изменения предусматривают предоставление необходимых и достаточных лимитов покрытия наиболее подверженным этим рискам отраслям при сохранении рыночных механизмов взаимодействия. В частности, РНПК будет применять для всех страховщиков единые условий перестрахования, подразумевающие перевод их на базу генерального договора, описывающего общие условия взаимодействия сторон, покрываемые риски и исключения. Также будут покрываться прямые договоры страхования без секции убытков от перерыва в производстве. Вместе с тем, договор предусматривает деление всех объектов на сегменты с точки зрения подверженности риску с выделением единых условий для каждого сегмента: лимита, тарифа, франшизы, определенных с учетом рыночной практики и текущей андеррайтинговой оценки степени риска.
При этом национальный перестраховщик планирует применять сбалансированный подход к расчету тарифов и определению условий, чтобы «сохранить доступность этого вида страхования для страхователей и поддержать платежеспособность российских страховщиков». Помимо этого, РНПК будет предлагать для различных сегментов коробочные продукты. Лимиты, франшизы и тарифы для них будут публиковаться на сайте компании и корректироваться в зависимости от изменения статистики. Лимит может быть изменен с корректировкой франшизы и тарифа и рассчитан страховщиком самостоятельно на базе согласованных соотношений лимитов и франшиз.
За последнее время РНПК последовательно увеличивала требования к страховщикам и страхователям. В начале января 2025 года она рекомендовала страховым компаниям поднять тарифы в сегменте страхования рисков терроризма и диверсий. Весной 2026 года компания предложила ввести ограничение на перестраховочную емкость при продлении договоров, а также увеличить требования к страховщикам и страхователям брать на себя часть рисков. Кроме того, РНПК обсуждает с участниками рынка сокращение периода действия договора перестрахования без возможности продления после страхового случая. Также национальных перестраховщик может выйти из Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП).
Уже с начала 2025 года Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) рекомендовала страховым компаниям повысить тарифы в сегменте страхования рисков терроризма и диверсий. Это произошло из-за многократного роста убыточности, которая к концу 2025 года превысила 100%. Причиной такого роста стали участившиеся страховые случаи, в том числе атаки беспилотников и иного вооружения, особенно на объекты критической инфраструктуры, включая предприятия ТЭК, химической промышленности и производства удобрений. В 2025 году интенсивность беспилотных атак на территории России возросла более чем вдвое по сравнению с 2024 годом.
В условиях изменившейся ситуации на страховом рынке, когда зарубежные перестраховщики прекратили работу с Россией, РНПК стала фактически монополистом. Её роль как единственного перестраховщика для крупных рисков значительно возросла. В ответ на рост убыточности РНПК уже вносила и продолжает обсуждать ряд изменений, таких как сокращение срока перестрахования до трёх месяцев, увеличение требований к страховщикам и страхователям по удержанию части рисков, повышение тарифов и франшиз, а также исключение возможности перестрахования рисков простоя.
Введение таких мер призвано снизить нагрузку на РНПК и страховщиков, но может привести к усложнению заключения новых договоров страхования и дальнейшему росту тарифов. Эксперты отмечают, что страховщикам приходится запрашивать более детальную информацию, ужесточать требования к риск-защищенности объектов и тщательно контролировать сроки согласования условий. Некоторые страховщики готовы полностью взять на себя покрытие рисков терактов и диверсий, но считают, что военные риски должны покрываться государством.
Подобные ситуации, когда не всегда ясно, является ли событие терактом или военным риском, создают неопределённость. Решение о признании случая страховым часто зависит от квалификации события по статьям Уголовного кодекса РФ, и многие страховщики теперь ожидают окончательного решения суда до признания случая страховым. Это также влияет на доступность страховой ёмкости, при этом для регионов Дальнего Востока РНПК предлагает бесплатное покрытие от риска БПЛА, а для Якутии и Красноярского края такая услуга предполагается автоматически.