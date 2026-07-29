РНПК начала внедрять новые правила перестрахования рисков терроризма и диверсий

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, 100% принадлежит Банку России) приступила к внедрению изменений в андеррайтинговых подходах к перестрахованию рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА, заявили в компании. Они призваны «обеспечить бесперебойную компенсацию убытков стратегических отраслей экономики в условиях радикального роста частоты и тяжести ущерба».

РНПК является конечным держателем общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. Совокупная ответственность по таким рискам превышает 8 трлн руб. Рост частоты и тяжести убытков по таким рискам привел к отрицательному финансовому результату за первое полугодие 2026 года. Сумма сформированных резервов под будущие выплаты только по заявленным событиям с начала года превысила 100 млрд руб.

Принятые изменения предусматривают предоставление необходимых и достаточных лимитов покрытия наиболее подверженным этим рискам отраслям при сохранении рыночных механизмов взаимодействия. В частности, РНПК будет применять для всех страховщиков единые условий перестрахования, подразумевающие перевод их на базу генерального договора, описывающего общие условия взаимодействия сторон, покрываемые риски и исключения. Также будут покрываться прямые договоры страхования без секции убытков от перерыва в производстве. Вместе с тем, договор предусматривает деление всех объектов на сегменты с точки зрения подверженности риску с выделением единых условий для каждого сегмента: лимита, тарифа, франшизы, определенных с учетом рыночной практики и текущей андеррайтинговой оценки степени риска.

При этом национальный перестраховщик планирует применять сбалансированный подход к расчету тарифов и определению условий, чтобы «сохранить доступность этого вида страхования для страхователей и поддержать платежеспособность российских страховщиков». Помимо этого, РНПК будет предлагать для различных сегментов коробочные продукты. Лимиты, франшизы и тарифы для них будут публиковаться на сайте компании и корректироваться в зависимости от изменения статистики. Лимит может быть изменен с корректировкой франшизы и тарифа и рассчитан страховщиком самостоятельно на базе согласованных соотношений лимитов и франшиз.

За последнее время РНПК последовательно увеличивала требования к страховщикам и страхователям. В начале января 2025 года она рекомендовала страховым компаниям поднять тарифы в сегменте страхования рисков терроризма и диверсий. Весной 2026 года компания предложила ввести ограничение на перестраховочную емкость при продлении договоров, а также увеличить требования к страховщикам и страхователям брать на себя часть рисков. Кроме того, РНПК обсуждает с участниками рынка сокращение периода действия договора перестрахования без возможности продления после страхового случая. Также национальных перестраховщик может выйти из Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП).

Юлия Пославская