На свой риск и перестрах

Российская национальная перестраховочная компания планирует изменить правила перестрахования рисков терактов и диверсий. В частности, может быть исключена возможность перестрахования рисков простоя, введено ограничение на перестраховочную емкость при продлении договоров, а также увеличатся требования к страховщикам и страхователям брать на себя часть рисков. По словам экспертов, это может сократить объем выплат, усложнить заключение новых страховых договоров и привести к росту тарифов.

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, на 100% принадлежит ЦБ) готовит изменения в условия перестрахования рисков террористических актов и диверсий, рассказали два источника “Ъ” на страховом рынке. «С большой долей вероятности станет недоступно страхование перерыва в деятельности предприятия в результате теракта или атаки БПЛА, то есть возмещаться будет только вред имуществу»,— отметил один из собеседников “Ъ”. По его словам, для объектов, которые регулярно подвергаются атакам, будет ограничиваться перестраховочная емкость при продлении договора или восстановлении страховой суммы, чтобы страхователь или страховщик «часть риска удерживали на себе». Сейчас эти изменения дочерняя компания ЦБ обсуждает с участниками рынка, отмечает другой собеседник “Ъ”.

Как заявили в РНПК, с учетом сложившейся ситуации в 2026 году и новых тенденций компания «ведет постоянные консультации со страхователями и страховым сообществом». Там отметили, что «назрели перемены, которые должны повысить уровень вовлеченности как страховщика, так и страхователя».

Страхование от рисков террористических актов и диверсий входит в страхование имущества и грузов (на договоры с таким риском приходится 80% в каждом виде), строительно-монтажных рисков (50%) и ответственности (до 1%). Для многих страхователей наличие такого покрытия является обязательным условием при размещении страхования по классическим имущественным рискам. Доля участия РНПК в перестраховании таких рисков составляет 50–85% (см. “Ъ” от 9 февраля).

По словам экспертов, причиной пересмотра условий перестрахования стали участившиеся страховые случаи. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, убыточность страхования по рискам террористических атак в первом квартале 2026 года по отношению к четвертому кварталу 2025 года выросла в 1,3–1,8 раза. Относительно первого квартала прошлого года показатель вырос в 2,5–3,5 раза.

По оценке эксперта, уровень убыточности по этим рискам уже превышает 100%. По итогам 2025 года в РНПК отмечали стремительный рост количества и размера убытков, а по оценке страхового брокера Mains, в прошлом году прямые убытки только в нефтегазовой отрасли перевалили за 100 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 февраля).

Подобные страховые случаи зачастую ведут к продолжительному перерыву в деятельности промышленного предприятия. Появляются основания полагать, что может быть повторная атака, которая вызовет еще более длительный перерыв и простой в производственном процессе, таким образом риск становится системным, поясняет господин Бархота. В связи с этим страховщики могут перестать брать такие риски, считает эксперт. Даже с учетом того, что в начале прошлого года РНПК рекомендовала страховым компаниям поднять тарифы (см. “Ъ” от 26 февраля 2025 года).

По мнению экспертов, новые правила могут снизить нагрузку на РНПК и страховщиков. Изменения в правила учитывают потребность в активном участии страхователя в превентивных мероприятиях и применение франшизы, что поможет снизить расходы на урегулирование по небольшим событиям и частично предотвратить крупные выплаты, уверен профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Вместе с тем формирование страховых договоров на новых условиях тоже будет затруднено. По словам господина Бархоты, если страховая сумма окажется достаточно крупной, перестрахование будет затруднено даже среди страховщиков и им придется оставлять больший объем риска на собственном удержании. «Это повлечет изменение и договоров страхования, в частности, повышение цен»,— отмечает эксперт.

Юлия Пославская