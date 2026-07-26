Подальше от террора

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), по словам источников “Ъ”, собирается покинуть Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) — объединение участников рынка, предназначенное для перестрахования рисков терроризма и диверсий. Госкомпания является крупнейшим участником пула по объему принимаемой ответственности, однако имеет ограниченное влияние при принятии решений. РАТСП подготовил свои предложения, но не отправил их перестраховщику. По словам экспертов, какое бы решение ни было принято, оно ужесточит условия для других участников пула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

РНПК (100% принадлежит Банку России) отправила в Российский антитеррористический страховой пул уведомление (нотис) о том, что планирует выйти из состава его участников в ближайшее время. Об этом рассказали “Ъ” три источника на рынке страхования.

По словам одного из собеседников “Ъ”, госкомпания приняла такое решение, поскольку РАТСП не поддержал предложение установить принятие рисков по спецакцепту (страхование крупных рисков на индивидуальных условиях) на условиях перестраховщика.

Другой собеседник “Ъ” отмечает, что пул подготовил ответное предложение, согласно которому вес РНПК в голосовании по принятию риска серьезно увеличивается. В этом случае было бы «достаточно голоса еще одной небольшой компании в пользу РНПК, чтобы решение осталось за перестраховочной компанией», отмечает он. Впрочем, по словам источников “Ъ”, пул пока не направил это предложение. В РНПК и РАТСП не ответили на запрос “Ъ”.

Российский антитеррористический страховой пул — добровольное объединение страховых компаний для организации страховой защиты от рисков терроризма и диверсии — был создан в декабре 2001 года. В него входит два десятка участников. По данным пула, емкость на один риск составляет около 17,9 млрд руб.

Страховщик-участник выступает посредником между пулом и клиентом, указывает собеседник “Ъ” на рынке страхования. После заключения договора страховщик отдает премию в пул, и, если происходит страховой случай, каждый участник в соответствии со своей долей отдает страховщику возмещение, а страховщик осуществляет выплату клиенту, поясняет он. При этом участники пула, после того как к ним поступает риск, принимают участие в голосовании. «Если набирается 70% голосов "за", риск принимается»,— говорит заместитель гендиректора страхового брокера Mains Евгений Боровиков.

Точная структура долей участников пула не раскрывается. «Государственная РНПК традиционно выступает главным и крупнейшим перестраховщиком, аккумулирующим львиную долю емкости, фактически определяя глубину и устойчивость этого защитного контура»,— отмечает советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.

По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, на РНПК может приходиться 35–55% ответственности по принимаемым рискам.

В целом по рынку, по данным ЦБ, по итогам первого квартала 2026 года доля РНПК во взносах, принятых в перестрахование (без учета ОСАГО), превысила 68%. По оценке самой компании, в сегменте страхования террористических актов и диверсий ее доля составляет 50–85% (см. “Ъ” от 26 марта).

За последнее время РНПК последовательно увеличивала требования к страховщикам и страхователям. В частности, рекомендовала страховым компаниям поднять тарифы в сегменте страхования рисков терроризма и диверсий (см. “Ъ” от 26 февраля 2025 года), предложила исключить возможность перестрахования рисков простоя и ввести ограничение на перестраховочную емкость при продлении договоров, а также увеличить требования к страховщикам и страхователям по взятию на себя части рисков (см. “Ъ” от 20 мая).

Кроме того, РНПК обсуждает с участниками рынка сокращение сроков действия договора перестрахования без возможности его продления после страхового случая (см. “Ъ” от 7 июля). При этом совокупная ответственность РПНК по этим рискам достигла 8 трлн руб., а выплаты за 2025 — начало 2026 года составили 75 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 июля).

Для компании действующий механизм пула становится излишней нагрузкой, говорят участники страхового рынка.

«Небольшие страховые компании могут договориться и заставить РНПК принимать тяжелые риски»,— поясняет Евгений Боровиков. Однако переход на спецакцепт со стороны РНПК лишил бы систему оперативности, а также переложил бы критические риски на остальных игроков. «Сценарий с увеличением веса РНПК внутри пула сохранит финансовый каркас системы, но неизбежно приведет к росту тарифов, увеличению франшиз и расширению списков исключений из страховых договоров»,— констатирует господин Рыбаков.

Если компромисс не будет найден, рынок столкнется с ощутимым дефицитом емкости по защите крупных промышленных и инфраструктурных объектов от террористических угроз. Выход РНПК из РАТСП приведет к значительным изменениям в деятельности пула, от уточнения формулировок риска вплоть до замораживания деятельности, считает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. Страховщикам придется «либо резко снижать планку покрытия для конечных клиентов, либо экстренно искать альтернативные перестраховочные емкости в дружественных юрисдикциях», отмечает господин Рыбаков.

Юлия Пославская