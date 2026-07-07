Теракты ограничили кварталом

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) пересматривает правила перестрахования рисков террористических актов и диверсий, вводя трехмесячный период действия покрытия без возможности продления после страхового случая. По словам экспертов, это затрагивает весь сегмент страхования имущества, и прежде всего нефтегазовую отрасль. Для страховщиков новые меры увеличивают риски надзорных мер ЦБ, поскольку без перестрахования снижается финансовая устойчивость участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

РНПК (принадлежит на 100% Банку России) подготовила изменения в правилах перестрахования рисков террористических актов и диверсий, рассказали “Ъ” три собеседника на рынке страхования. По их словам, теперь перестраховочное покрытие будет предоставляться только на три месяца и продлеваться, если не было страховых случаев, или прекращаться при условии, что они произошли. Изменения касаются факультативных договоров (перестраховывается один объект на индивидуальных условиях), уточняет один из собеседников “Ъ”. По словам другого собеседника “Ъ”, государственный перестраховщик уже проинформировал участников рынка о нововведениях. Правила начнут действовать с 1 октября 2026 года, уточняет еще один источник “Ъ”. В РНПК отметили, что никаких изменений пока не вводилось и идет обсуждение с рынком возможных мер, направленных на стабилизацию ситуации в этом сегменте. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

РНПК является крупнейшим игроком на рынке перестрахования. По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2026 года доля перестраховщика во взносах, принятых в перестрахование, без учета ОСАГО, превысила 68%. По оценке самой РНПК, в сегменте страхования террористических актов и диверсий ее доля составляет от 50% до 85% (см. “Ъ” от 26 марта).

По словам участников рынка, это крайне важное изменение, которое затрагивает весь сегмент. «Принятие более или менее крупных рисков согласуется через спецакцепт РНПК — в частности, по объектам нефтегазовой отрасли сегодня уже нет облигаторного перестрахования (перестрахование группы объектов на общих условиях.— “Ъ”) в привычном нам виде»,— говорит заместитель гендиректора страхового брокера Mains Евгений Боровиков. По его словам, в связи с этим условия о страховании только на три месяца будут транслированы во все перезаключаемые средние и крупные договоры как по нефтегазовой отрасли, так и по другим отраслям.

Страхование от рисков террористических актов и диверсий входит в страхование имущества и грузов, строительно-монтажных рисков (СМР) и ответственности. По данным ЦБ, объем выплат в страховании имущества, в частности, по страхованию грузов, СМР и страхованию ответственности вырос почти на 30%, до 164 млрд руб. Для многих страхователей наличие такого покрытия является обязательным условием при размещении страхования по классическим имущественным рискам. В начале прошлого года РНПК рекомендовала страховым компаниям поднять тарифы в сегменте (см. “Ъ” от 26 февраля 2025 года). Но тогда ситуация с убыточностью не улучшилась — ее уровень вырос в разы (см. “Ъ” от 9 февраля).

Для страховщиков новые правила могут обернуться регуляторными проблемами и трудностями в принятии таких рисков. Как отмечает заместитель гендиректора «А.Р.С. Консалтинг» Илья Лобанов, переход к трехмесячным возобновляемым периодам с условием «без убытков» нетипичен для перестрахования и создает структурную неопределенность при андеррайтинге, поскольку покрытие рисков терроризма традиционно продается как расширение к имущественным договорам с годовым полисом.

Досрочное прекращение или непродление перестраховочного покрытия со стороны РНПК создает для страховщиков практические сложности при расчете резервов и выполнении требований ЦБ, говорят эксперты. Страховая компания, лишившаяся перестраховочной защиты, должна будет больше оставлять на собственном удержании, что увеличивает нагрузку на капитал, снижает показатели финансовой устойчивости и платежеспособности вплоть до применения мер финансового оздоровления, поясняет руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. Чтобы избежать ситуаций, когда страховая компания несет ответственность перед клиентом 12 месяцев, а перестраховщик выходит из договора через три месяца, участникам рынка «придется пересматривать договоры с клиентами, переходить на краткосрочные периоды или вводить дополнительные оговорки о досрочном расторжении и пересмотре тарифов при страховом случае», считает советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.

Юлия Пославская