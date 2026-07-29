Самовыдвиженец Анатолий Лисицын подал в избирком 16 тысяч подписей

Бывший губернатор Ярославской области и депутат Госдумы РФ Анатолий Лисицын представил в региональную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборы депутатов Госдумы, в том числе подписи избирателей. Об этом сообщили в избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Господин Лисицын идет на выборы по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 193 как самовыдвиженец. Для регистрации ему в своем округе нужно было собрать минимум 15 478 подписей избирателей.

«Для регистрации кандидат Анатолий Лисицын представил 16248 подписей избирателей. Избирком начал работу по проверке представленных подписей. Всего при помощи случайной выборки для проверки отобраны 7739 подписей»,— пояснили в избиркоме.

Комиссия проверит подлинность сведений и подписей избирателей, а также правильность оформления подписных листов и соблюдение требований закона. В течение 10 дней избирком примет решение о регистрации кандидата или об отказе.

Согласно данным сайта областного избиркома, в качестве кандидатов по округу №193 уже зарегистрированы депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин («Справедливая Россия»), депутат Ярославской облдумы Елена Кузнецова (КПРФ), депутат Госдумы Анна Скрозникова («Новые люди») и другие.

Ранее Анатолий Лисицын подавал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», однако позже снял свою кандидатуру, решив идти на выборы как независимый кандидат.

Алла Чижова