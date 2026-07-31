Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 1–2 августа
30 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых анимационная экранизация библейского сюжета «Храбрый Давид» и британский боевик «Ограбить Лондон». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Ограбить Лондон
- Режиссер: Дэвид Маккензи
- В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Гугу Эмбата-Ро, Саффрон Хокинг, Сэм Уортингтон, Шон Мэйсон
- Жанр: боевик, детектив / Великобритания / 98 мин.
- В прокате: с 30 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Взятый в начале бодрый ритм выдыхается почти сразу, пульс картины становится нитевидным, и уже совсем неинтересно, какой же за всем этим стоит хитрый план. В оригинале фильм называется просто "Запал", и он у авторов оказывается коротким и слегка отсыревшим».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Банда неразличимых».
Непокой
- Режиссер: Леонид Шмельков
- В ролях: Вера Кузнецова, Леонид Шмельков, Иван Бондаренко, Анна Кадыкова, Александр Шарапановский, Сергей Муравьев
- Жанр: мультфильм, триллер, фантастика / Россия / 86 мин.
- Слоган: «Теперь ты знаешь, как все устроено»
- В прокате: с 30 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «…люди смертны. Судя по всему, это все, что хотел сказать Шмельков, но не знал, как развернуть эту бесспорную истину на полтора часа. В результате фильм состоит из калейдоскопа сюрреалистических или просто бессмысленных придумок, в образ чего бы то ни было так и не складывающихся. Разве что в ощущение не столько непокоя, сколько глубокой неприятности экранного мира».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Марафон беспокойников».
Призрак в клетке
- Режиссер: Джоко Анвар
- В ролях: Абимана Арьясатья, Альманзо Коноральма, Амин Сугандхи, Арсвенди Бенин Свара, Бронт Паларае, Димас Дананг
- Жанр: ужасы, триллер, комедия / Индонезия, Корея Южная / 106 мин.
- В прокате: с 30 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм ужасов, тюремная драма, мюзикл и комедия, но не только. Есть щепотка мелодрамы .... Есть и грубая сатира… при всей своей чудной пестроте, "Призрак" — прежде всего политическое кино. Гнев призрака социально обусловлен, и сообразительным узникам в упоительном финале надо только направить его на нужную мишень».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Если дух оказался вдруг».
Храбрый Давид
- Режиссеры: Фил Каннингэм, Брент ДоузБрэндон Энгман, Брайан Стивале, Шахар Тавох, Аарон Тавалер, Гектор, Мири Месика
- В ролях: Брэндон Энгман, Брайан Стивале, Шахар Тавох, Аарон Тавалер, Гектор, Мири Месика
- Жанр: мультфильм, мюзикл, драма, приключения, семейный / ЮАР, США / 109 мин.
- В прокате: с 30 июля
Кинокритик Юлии Шагельман: «сюжет, при всем почтении к первоисточнику, совершенно диснеевский: юному герою скромного происхождения предстоит поверить в себя, совершить некоторое количество подвигов и получить за это награду. Разница только в том, что верит он не столько в себя, сколько в Бога, направляющего его судьбу и проводящего через все испытания. Но Давид при этом все равно больше похож на какую-нибудь Мулан, чем на библейского персонажа».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Библейские истории экран покажет наш».
Однажды в Газе
- Режиссеры: Араб Нассер, Тарзан Нассер
- В ролях: Надер Абд Альхай, Майд Эид, Рамзи Макдесси, Исхак Элиас, Саид Саада, Хусейн Нахлех
- Жанр: драмеди / Палестина, ОАЭ, Франция, Португалия, Германия, Великобритания, Иордания, Катар / 87 мин.
- В прокате: с 30 июля
Кинопрокатчик «HHG»: «Студент Яхья знакомится с дилером Осамой и заводит с ним дружбу. Вместе они начинают торговать, но однажды Осаму жестоко убивают. Яхья ищет способ отомстить за смерть друга, но встреча с убийцей меняет все».
Старый орел
- Режиссер: Мурад Ногмов
- В ролях: Алик Караев, Павел Левкин, Миша Шульц, Иса Новиков, Надежда Михалкова, Светлана Гуссаова
- Жанр: семейный, комедия / Россия / 94 мин.
- В прокате: с 30 июля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дед Батраз Зелимханович уединенно живет в горном селе. К нему приезжает новый глава местной администрации Семен, чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что "один человек — не административная единица". Семену нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не собирается. В газете он видит заметку об альпийских поселениях, привлекающих миллионы туристов, и решает превратить свое в экодеревню. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужна помощь сына и внуков, которым очень непросто вырваться из городской жизни».
Ее личный ад
- Режиссер: Николас Виндинг Рефн
- В ролях: Софи Тэтчер, Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лю, Кристин Фросет, Сиори Куцуна, Аои Ямада
- Жанр: триллер / Дания, Великобритания, США / 109 мин.
- В прокате: с 23 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем, перечислять кондитерские и эстетические компоненты инфантильного (иного слова не подберешь) шоу "Ее персонального ада" можно долго, но вряд ли нужно… проще не разбираться в туманных аллюзиях, мутных страстях и рубленых конечностях, а просто поесть мыла».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Адское наслаждение», а также в интервью с режиссером ленты.
Дни Сакамото
- Режиссер: Юити Фукуда
- В ролях: Рэн Мэгуро, Кэндзиро Цуда, Мэру Нукуми, Ая Уэто, Такуми Китамура, Дзюн Сисон
- Жанр: боевик, комедия / Япония / 128 мин.
- Слоган: «Семья — его единственный кодекс»
- В прокате: с 23 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Дни Сакамото" — колобок из риса и крови, который мчится, как на американских горках, а зрителям остается только вжиматься в кресла и пытаться лихорадочно разобраться в плетении сюжета. Лихорадочно, но (спойлер) вполне безуспешно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мангу кровью не испортишь».
Безумная старуха
- Режиссер: Мартин Мореги
- В ролях: Кармен Маура, Даниель Эндлер, Агустина Лиендо, Эмма Четранголо, Камила Перальта, Эсекиель Диаз
- Жанр: ужасы / Аргентина, Испания, США / 94 мин.
- В прокате: с 23 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Главная проблема "Старухи" в том, что зрителю никак не определиться с жанровой интонацией. Что мы смотрим: ужасы, черную комедию или притчу?»..
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не плачь о себе, Аргентина».
Между небом и землей
- Режиссер: Алис Вьяль
- В ролях: Джонатан Коэн, Магали Лепин Блондо, Флоранс Янас, Жан-Кристоф Фолли, Анн Бенуа, Софьян Герраб
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / Франция / 96 мин.
- В прокате: с 23 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…если у сентиментальных американцев возлюбленная главного героя все-таки находилась в коме и могла прийти в себя для финального «и жили они долго и счастливо», то у принципиальных галлов Оскар мертв без всяких оговорок, и по мере просмотра подозрение, что хэппи-энда ждать не стоит, только укрепляется».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Покойное хозяйство».