Покойное хозяйство

В прокат вышла романтическая драма «Между небом и землей» (L'Ame ideale) Алис Вьяль. Нахватавшись идей у дюжины фильмов об отношениях между живыми и умершими людьми, создатели картины пересказывают их с ярко выраженным французским акцентом, и это придает ей определенный шарм, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Между небом и землей»

Фото: Centre National du Cinema Кадр из фильма «Между небом и землей»

Фото: Centre National du Cinema

Как всем известно из фильма М. Найта Шьямалана «Шестое чувство» (1999), жизнь тех, кто видит мертвых людей, не назовешь приятной. Их всюду преследуют неупокоенные души, жаждущие напоследок еще что-то сказать и доделать незавершенное. Медиумов это приводит к бессоннице, депрессии и нервному истощению. В «Привидении» Джерри Цукера (1990) тема взаимосвязи с потусторонним миром решалась в более комедийном ключе, но и там героине Вупи Голдберг пришлось нести груз, на который она совершенно не соглашалась.

Впрочем, если фильм французский, то оказывается, что в призрака вполне можно влюбиться, заняться с ним сексом, сбежать на пару дней в Гавр, гулять там по безлюдному пляжу, как в «Мужчине и женщине» Клода Лелуша (1966), который прямо сейчас снова идет в российском прокате,— правда, там был Довиль, но герои Алис Вьяль не так буржуазны. А также вместе петь в караоке и даже посетить мэрию, чтобы там пожениться.

Все эти интересные события происходят с Эльзой (Магали Лепин Блондо), врачом в отделении паллиативной медицины. Мало того, что ее работа непосредственно связана с переходом в мир иной — ее пациентов нельзя вылечить, но можно облегчить им последние дни или недели перед смертью,— так Эльза еще и унаследовала от матери дар видеть мертвых. Часто они дезориентированы, напуганы и не могут принять свою кончину, поэтому и остаются на земле дольше положенного, и тогда наша героиня помогает им окончательно попрощаться с жизнью.

Самой ей этот талант не приносит ничего хорошего. Мужчины, узнав о нем, пугаются и сбегают, а полностью скрыть его все-таки не удается. Поэтому Эльза живет одна, общается только с коллегами и пациентами и давно оставила попытки завести отношения. Пока однажды не попадает в аварию, столкнувшись на своем скутере с автобусом, и ей не предлагает помощь симпатичный незнакомец.

Конечно, зрители догадываются, что музыкант Оскар (Джонатан Коэн), пригласивший Эльзу к себе домой, чтобы промыть рану, мертв. Он погиб в той самой аварии, но, несмотря на богатый опыт в таких делах, Эльза понимает это не сразу и успевает провести с Оскаром приятную ночь. Когда же полиция открывает ей глаза на правду, отпустить этого покойника оказывается совсем не так легко и просто, как других.

Такой сюжетный ход тоже не нов: на нем держался фильм «Между небом и землей» Марка Уотерса (Just Like Heaven, 2005), у которого прокатчики позаимствовали русское название для французской ленты, в оригинале озаглавленной «Идеальная душа».

Но если у сентиментальных американцев возлюбленная главного героя все-таки находилась в коме и могла прийти в себя для финального «и жили они долго и счастливо», то у принципиальных галлов Оскар мертв без всяких оговорок, и по мере просмотра подозрение, что хэппи-энда ждать не стоит, только укрепляется.

Таким образом, романтическая трагикомедия о невозможной любви превращается в драму об одиночестве, непонимании (окружающие все чаще начинают замечать странности в поведении Эльзы) и утраченной радости жизни. Героиня отчаянно цепляется за иллюзию в лице скончавшегося возлюбленного, потому что давно разочаровалась в реальности, данной ей в ощущениях, и, подобно своим пациентам, пребывает на грани, скорее наблюдая за своей жизнью, чем по-настоящему проживая ее. Короткий и невозможный роман с Оскаром становится той встряской, которая необходима ей, чтобы вернуться в мир живых.

«Между небом и землей» нетрудно упрекнуть во вторичности и непоследовательности в деталях (почему, например, иногда Оскар может открыть холодильник и включить ноутбук, но утрачивает эту способность, когда это удобно авторам), однако у него все-таки есть своя собственная интонация, а огрехи сценаристов искупает искренняя и правдивая, несмотря на сверхъестественные обстоятельства, игра актеров. А хэппи-энд в картине все-таки будет, хотя и лежащий скорее в области экзистенциального, нежели материального.