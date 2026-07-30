Банда неразличимых

В прокат вышел фильм «Ограбить Лондон» (Fuze) Дэвида Маккензи, премьера которого состоялась в 2025 году на кинофестивале в Торонто. Создатели кинокартины собрали впечатляющий каст, но забыли прописать роли, а смысл происходящего потерялся в бесчисленных сюжетных твистах, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Ограбить Лондон» Фото: Cinema Park Distribution Фото: Cinema Park Distribution Фото: Cinema Park Distribution Следующая фотография 1 / 3 Кадр из фильма «Ограбить Лондон» Фото: Cinema Park Distribution Фото: Cinema Park Distribution Фото: Cinema Park Distribution

Шотландский режиссер Дэвид Маккензи достиг пика карьеры, когда его образцовый неовестерн «Любой ценой» (2016), участвовавший в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, получил четыре номинации на «Оскар» и еще несколько — в премиях поскромнее (ни одна номинация не увенчалась победой). До этого он тоже снимал крепкие картины, тяготеющие к криминальному жанру; попадались среди его работ и комедии, и даже почти ромкомы.

В прошлом году в российском прокате шел «Диспетчер», вдохновением для которого режиссеру-многостаночнику явно служили конспирологические триллеры 1970-х вроде «Разговора» Фрэнсиса Форда Копполы (1974). Теперь, когда он взялся за еще один почтенный жанр — фильм об ограблении, он опирается на такую классику, как оригинальные «Одиннадцать друзей Оушена» Льюиса Майлстоуна (1960) или «Мужские разборки» Жюля Дассена (1955). Но на выходе получилось что-то в духе сильно разбавленного Гая Ритчи, только совсем без юмора.

Завязывается сюжет на стройке в лондонском районе Паддингтон, где рабочие обнаруживают неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой.

Полицейского суперинтенданта Зузану Гринфилд (Гугу Эмбата-Ро) это повергает в шок, удивительный для человека, каждый день сталкивающегося с чрезвычайными ситуациями,— остаток фильма она так и будет ходить с опрокинутым лицом. На стройку выдвигается отряд саперов во главе с бравым майором Уиллом Трантером (Аарон Тейлор-Джонсон), район оцепляет полиция, а все его население перемещают в находящийся поблизости Гайд-парк.

В числе ничего не понимающих гражданских — иммигрант откуда-то с Ближнего Востока Рахим (Эльхам Эхсас) с пожилыми родителями. На него авторы навязчиво обращают зрительское внимание, так что понятно: он сыграет в дальнейшем более важную роль.

Саперы приступают к работе, Маккензи усиленно нагнетает саспенс, который то и дело сбивают отрывистые реплики вояк, будто сочиненные нейросетью (что-то типа «Не налажай!» — «Да не бзди, капрал!»).

И тут выясняется, что не все выполнили указания полиции: в одной из квартир опустевшего дома засели несколько мужчин в рабочих комбинезонах, и когда в районе отключают электричество, они спускаются в подвал. Зачем? Чтобы пробить стену соседнего банка и ограбить его!

Суровая драма из жизни саперов (майор, естественно, страдает от ПТСР), превращается в фильм о хитроумном ограблении, которым командуют некто Икс (Сэм Уортингтон, явно ощущающий себя здесь лишним, и справедливо) и некто Джей (Тео Джеймс, напротив, всю дорогу сохраняющий хорошее настроение).

Дальше сюжет совершает один за другим резкие повороты — действие движется зигзагами, от чего может и укачать.

Надо заметить, что ни один из героев и героинь не снабжен характером. Кто все эти люди? За кого зрителю переживать? За грабителей, саперов, полицейских, иммигрантов? Ни за кого, потому что ни о ком из них мы толком ничего не узнаем, исключая нескольких персонажей в самом конце, когда будет уже слишком поздно. Чтобы порадовать женскую аудиторию, авторы не только вводят в действие Зузану и боевую сапершу Дутси (Саффрон Хокинг), но и пару раз без всякого повода раздевают Джеймса и Тейлора-Джонсона (оба сейчас входят в список потенциальных Джеймсов Бондов и не упускают случая покрасоваться). Но и эти ухищрения не сильно помогают.

Взятый в начале бодрый ритм выдыхается почти сразу, пульс картины становится нитевидным, и уже совсем неинтересно, какой же за всем этим стоит хитрый план. В оригинале фильм называется просто «Запал», и он у авторов оказывается коротким и слегка отсыревшим.