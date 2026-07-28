Библейские истории экран покажет наш

В прокат выходит анимационный фильм «Храбрый Давид» (David) Фила Каннингема и Брента Доуза, снятый, как сообщают вступительные титры, «по мотивам» первой и второй Книги Царств Ветхого Завета. В руках авторов картины эти мотивы, по мнению Юлии Шагельман, сплелись в стандартную голливудскую историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран История превращения юного пастуха в славного воина рассказана с непосредственностью диснеевской продукции

Фото: «Capella Film» История превращения юного пастуха в славного воина рассказана с непосредственностью диснеевской продукции

Фото: «Capella Film»

«Храбрый Давид», на сегодняшний день собравший в мировом прокате $88 млн, вышел на американские экраны 19 декабря 2025 года, одновременно с такими потенциальными кассовыми хитами, как «Аватар: Пламя и пепел», «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» и «Горничная». Однако «Давид» легко справился с сильнейшей конкуренцией, собрав за первый уикенд проката $22 млн и уступив только «Аватару». Он побил рекорд сборов для библейских мультфильмов, ранее установленный «Царем царей» (2025) — и это без участия в команде озвучания звезд вроде Пирса Броснана и Умы Турман.

Обе эти ленты сняты под эгидой кинокомпании Angel Studios, специализирующейся на библейских фильмах и сериалах. Широкую известность она получила, выпустив в 2023 году картину «Звук свободы», которая сопровождалась скандалами, связанными с принадлежностью исполнителя главной роли Джеймса Кэвизела к конспирологическому движению QAnon. Несмотря на это (или благодаря этому), фильм собрал в мировом прокате более $250 млн и занял десятое место среди самых кассовых релизов года в США и Канаде.

В США для продукции Angel Studios действительно существует большая и благодарная аудитория, населяющая консервативные штаты «библейского пояса». Благочестивые развлечения для всей семьи, не затронутые голливудским развратом, находят у нее живейший отклик, выражающийся в твердой валюте.

«Храбрый Давид», рассказывающий о юности будущего царя Давида, его знаменитом поединке с Голиафом и собственно воцарении над народом Израиля (слово «Израиль» в фильме не звучит), скроен по самым что ни на есть голливудским лекалам. Тут можно вспомнить о том, что «городу грехов» тоже не чужды ветхозаветные ценности — анимационный фильм «Принц Египта» (1998) о Моисее в свое время даже получил «Оскар» (за лучшую песню), а снявшая его студия DreamWorks выпустила еще и «Царя сновидений» (2000) об Иосифе, сыне Иакова.

Стиль анимации «Давида» напоминает как раз фильмы DreamWorks. А сюжет у него, при всем почтении к первоисточнику, совершенно диснеевский: юному герою скромного происхождения предстоит поверить в себя, совершить некоторое количество подвигов и получить за это награду.

Разница только в том, что верит он не столько в себя, сколько в Бога, направляющего его судьбу и проводящего через все испытания. Но Давид при этом все равно больше похож на какую-нибудь Мулан, чем на библейского персонажа.

Сходство с диснеевскими принцессами усиливается тем, что будущий царь израильский дружит и разговаривает со всеми зверушками, которые попадаются на его пути: от овец, которых он пасет, прежде чем попасть во дворец Саула и усладить его слух своим пением, до песчаной мышки, которую он встречает в пустыне, куда бежал от царского гнева. Также вокруг него постоянно порхают бабочки, но они хотя бы символизируют божественные знаки.

Кстати о песнях. «Давид» — это первый анимационный мюзикл в портфеле Angel Studios, поэтому, опять же в духе диснеевских традиций, его герои то и дело запевают. Причем поет не только сам Давид, которому это положено по сюжету, но и его мама, израильские воины и обычное народонаселение, и даже Саул с пророком Самуилом. Как эти песни звучат в оригинале — остается только догадываться, а пройдя через горнило дубляжа, они сверкают такими перлами, как «Не идет молитва, / Силы нет кричать, / Повторяю я, чему учила мать» или «Овца сама свой путь найти не может, / Но она всегда идет за пастухом».

Однако и песни, и сам Давид, и его друзья и враги в фильме начисто лишены индивидуальности. Музыкальные номера стираются из памяти, едва прозвучит последняя нота, а люди действительно больше похожи на пешек, подчиненных чужой воле, чем на самостоятельных персонажей. Как ни парадоксально, но самыми яркими героями в истории Давида получились Голиаф и царь филистимлян Анхус — а это, кажется, не тот урок, который мы должны были вынести из фильма.