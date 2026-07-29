В Ставрополе обанкротилась Европейская транспортная компания с долгом 70 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Европейская транспортная компания» банкротом с признаками преднамеренного банкротства: кредиторская задолженность предприятия превысила 70 млн рублей при полном отсутствии активов для ее погашения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В отношении предприятия открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев — до 11 января 2027 года.

Конкурсным управляющим назначен Илья Шкаринов из ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЕТК» зарегистрировано в 2013 году в Ставрополе. Компания занимается деятельностью, связанной с перевозками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Мусса Куршев. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Процедура наблюдения была введена в декабре 2025 года по заявлению кредитора — ООО «Стававтокомплект». Первоначальный иск УФНС по Ставропольскому краю суд оставил без рассмотрения. К маю 2026 года финансовое положение компании признали критическим: кредиторская задолженность превысила 70 млн рублей, тогда как активы для её погашения отсутствовали, а безубыточная деятельность признана невозможной. Финансирование процедуры возложено на кредиторов — за счёт оспаривания подозрительных сделок и привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

На собрании кредиторов 26 мая 2026 года представитель ООО «Стававтокомплект», располагавший большинством голосов, инициировал переход к конкурсному производству и утвердил кандидатуру Шкаринова.

Временный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства. Признаков фиктивного банкротства при этом обнаружено не было. В материалах дела также зафиксированы сделки, которые могут быть оспорены в ходе процедуры.

Конкурсный управляющий обязан опубликовать сведения о признании компании несостоятельной и к окончанию срока процедуры представить суду отчёт о деятельности, реестр требований кредиторов и протокол собрания. Решение можно обжаловать в течение месяца в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Тат Гаспарян