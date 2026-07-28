Петербуржца арестовали после нападения на водителя скорой помощи в Шушарах

Суд заключил под стражу жителя Петербурга, обвиняемого в нападении на водителя скорой помощи во время дорожного конфликта в Шушарах. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина не смог разъехаться с автомобилем скорой помощи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Мужчина не смог разъехаться с автомобилем скорой помощи

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 27 июля во дворе дома на Валдайской улице мужчина не смог разъехаться с автомобилем скорой помощи. Во время конфликта он ударил водителя кулаком по голове, а затем выстрелил в его сторону из сигнального пистолета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября 2026 года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о задержании водителя, устроившего конфликт с бригадой скорой помощи.

Карина Дроздецкая