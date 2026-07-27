Полиция задержала петербуржца после стрельбы по автомобилю скорой помощи

В Санкт-Петербурге полиция задержала 26-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе по автомобилю скорой помощи. Инцидент произошел ночью на Валдайской улице в поселке Шушары, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Шушарах задержали мужчину, открывшего стрельбу по машине скорой помощи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Шушарах задержали мужчину, открывшего стрельбу по машине скорой помощи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным ведомства, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Chevrolet Lacetti открыл огонь из травматического пистолета по машине скорой помощи. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал дорожный конфликт. Как пояснил задержанный, он повздорил с водителем скорой помощи, который, по его словам, отказался уступить ему дорогу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Матвей Николаев