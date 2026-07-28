Около 1 тыс. продавцов из Краснодарского края могли потерять товары в логистических комплексах WB, подвергшихся атакам беспилотников. Будут ли селлеры компенсировать потери увеличением отпускной стоимости продукции, и стоит ли ожидать дефицита товаров, «Ъ-Кубань» рассказал председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков.

Даниэль Башмаков

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«Удары по логистическим объектам Wildberries стали для малого бизнеса Краснодарского края не только чрезвычайным происшествием, но и серьезным финансовым испытанием. По нашей предварительной информации, на этих складах размещали продукцию более тысячи кубанских продавцов. Для части из них речь идет о потере основной товарной массы, за счет реализации которой предприниматели должны были финансировать закупки, выплачивать зарплаты, обслуживать кредиты и исполнять налоговые обязательства.

Важно понимать, что ущерб предпринимателя не ограничивается закупочной стоимостью уничтоженной продукции. Бизнес уже понес расходы на производство или приобретение товара, доставку, упаковку, продвижение и комиссии площадки. Дополнительно возникают потери от сорванных продаж, снижения рейтинга карточек, остановки рекламы и необходимости срочно формировать новые партии. Особенно тяжело тем, кто закупал продукцию за кредитные средства либо работал с минимальным запасом ликвидности.

Сейчас продавцы вынуждены искать другие склады, переносить поставки на альтернативные маркетплейсы, временно переходить на работу со своего склада и пересматривать ассортимент. Однако быстро восстановить прежние объемы способны далеко не все. Небольшому предприятию может потребоваться несколько месяцев, чтобы заново произвести или закупить утраченную партию. Если процесс инвентаризации и выплат затянется, неизбежно возрастут просрочки перед банками и поставщиками, появятся задержки по налоговым платежам, а отдельные компании будут вынуждены сокращать персонал или полностью прекращать деятельность.

Для потребителей последствия, вероятнее всего, проявятся не в виде всеобщего товарного дефицита, а в локальных перебоях. На время может сократиться выбор отдельных позиций, увеличиться срок доставки, могут исчезнуть товары небольших региональных производителей и часть сезонной продукции.

Крупные поставщики сравнительно быстро перераспределят запасы между другими логистическими центрами, но у малого бизнеса таких резервов зачастую нет.

Определенное давление на цены также возможно. Предприниматели будут вынуждены учитывать затраты на повторную закупку, более дорогую логистику, кредиты и хранение на других площадках. При этом полностью переложить убытки на покупателей продавцы не смогут: высокая конкуренция на маркетплейсах ограничивает возможности для резкого повышения стоимости. Скорее всего, рост будет неодинаковым — по отдельным товарным группам, с одновременным сокращением скидок и рекламных акций.

Сейчас от Wildberries требуется максимально быстро установить фактические остатки по каждому продавцу, раскрыть методику определения ущерба и обозначить конкретные сроки выплат.

Предприниматель должен иметь доступ к данным, на основании которых рассчитана компенсация, и понятный порядок обжалования расхождений. Одновременно необходимо рассмотреть реструктуризацию кредитов, налоговые отсрочки, льготное финансирование оборотного капитала и региональные гарантии для компаний, временно оставшихся без выручки.

Ситуация вновь показала, что отношения продавца с маркетплейсом остаются неравными. Предприниматель передает площадке значительные материальные ценности, но почти не участвует в определении условий хранения, страхования и возмещения ущерба. Необходимы единые правила: обязательное страховое покрытие товаров, прозрачные сроки инвентаризации и выплат, защита продавцов от одностороннего изменения оферты и независимый механизм разрешения споров. Последствия чрезвычайных обстоятельств не должны полностью перекладываться сначала на МСП, а затем — через цены и сокращение предложения — на жителей региона».