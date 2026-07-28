Атаку ВСУ отражают в Севастополе

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в Балаклавском районе были сбиты три БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава города призвал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях. По его словам, российские военные продолжают уничтожать беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Upd: около 15:40 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Вячеслав Рыжков