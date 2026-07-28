Власти начали реквизицию еще одного участка с «зелеными маслами» в Ярославле

Областное правительство постановило произвести реквизицию земельного участка из земель населенных пунктов в связи с ликвидацией объекта накопленного вреда «зеленые масла» на территории бывшего сажевого завода на Тутаевском шоссе в Ярославле. Соответствующее постановление подписал и. о. губернатора Денис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Площадь принудительно изымаемого участка составляет почти 8 тыс. кв. м. Земельный участок будет изъят до тех пор, пока не устранят обстоятельства, послужившие причиной для принятия решения. О подписании постановления собственника должно уведомить областное министерство имущественных отношений.

В 2023 году правительством области было подписано аналогичное постановление о реквизиции земельных участков на территории бывшего сажевого завода общей площадью 45 тыс. кв. м. Тогда собственникам обещали компенсации по рыночной стоимости.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по ликвидации «зеленых масел» планируют начать в 2028 году. По словам губернатора Михаила Евраева, в 2026 году проведут инженерные изыскания и разработают проектно-сметную документацию для ликвидации объекта накопленного вреда. Работы пройдут в рамках проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Отходы бывшего сажевого завода на берегу Волги около Юбилейного моста с так называемыми «зелеными маслами» находятся под землей. Прошлое комплексное исследование по этой проблеме проводилось в 2000 году.

Алла Чижова