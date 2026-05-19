К ликвидации «зеленых масел» в Ярославле приступят через два года

Работы по ликвидации объекта накопленного вреда «зеленое масло» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле планируют начать в 2028 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Работы проведут в рамках проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». Их намерены завершить к 2030 году.

Ранее планировалось приступить к ликвидации в 2027 году. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Федеральный экологический оператор» (исполнитель, входит в госкорпорацию Росатом) уже завершил обследование объекта и определил наиболее подходящий метод ликвидации, который включает удаление масляных фракций и загрязненных грунтов, обустройство перехватывающей дренажной системы и противофильтрационного барьера. После ликвидации на месте «зеленых масел» власти намерены создать парк.

Отходы бывшего сажевого завода на берегу Волги около Юбилейного моста с так называемыми «зелеными маслами» находятся под землей. Прошлое комплексное исследование по этой проблеме проводилось в 2000 году.

Алла Чижова