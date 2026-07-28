Отели Кубани начали внедрять цифровое заселение гостей

В Краснодарском крае возможность цифрового заселения предоставляют 27 средств размещения. Первыми к новому формату подключились гостиницы Сочи. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 1 сентября 2026 года гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги с номерным фондом более 50 мест должны обеспечить гостям возможность цифрового заселения. Такое требование вводится для всех средств размещения соответствующей категории.

Новый формат внедряют в рамках федеральной программы по развитию цифровых сервисов в сфере гостеприимства. Сервис позволяет пройти регистрацию с использованием «Цифрового ID» без предъявления бумажного паспорта.

По данным краевого министерства, использование цифрового заселения сокращает время регистрации гостей, снижает вероятность ошибок при вводе персональных данных, уменьшает нагрузку на сотрудников службы приема и размещения, а также ускоряет процедуру заселения в периоды высокой загрузки гостиниц.

Работа по внедрению цифровых сервисов ведется на федеральном уровне. В феврале 2026 года Минэкономразвития сообщило об упрощении процедуры регистрации в гостиницах. Тогда отмечалось, что анкету гостя можно оформить через чат-бот в мессенджере Мах и одновременно предоставить согласие на обработку персональных данных. На момент запуска сервис работал в тестовом режиме в гостиницах сетей Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.

В июле министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о необходимости ускорить внедрение онлайн-заселения с использованием мессенджера Мах. По его словам, владельцам средств размещения необходимо в оставшееся до вступления новых требований в силу время подключить информационные системы приема и передачи данных, установить необходимое оборудование и программное обеспечение, а также подготовить персонал к работе с новым сервисом.

Мария Удовик