Торги по благоустройству территории у общежития РГАТУ не состоялись

Электронный аукцион по поиску подрядной организации для благоустройства территории студенческого общежития Рыбинского государственного авиационного технического университета им. Соловьева (РГАТУ) признан несостоявшимся. Как указывается на портале госзакупок, на торги не поступило заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РГАТУ имени П. А. Соловьева Фото: РГАТУ имени П. А. Соловьева

Торги объявили 16 июля, а уже 27 июля подвели итоги. Подрядчикам предлагали за 26 млн руб. благоустроить территорию общежития на улице Свободы. До 23 августа нужно было заменить сети водоснабжения, канализации и отопления, уложить более 1000 кв. м дорожной плитки, обустроить спортивную площадку и две зоны отдыха, а также провести озеленение. В частности, на спортплощадке хотели установить ворота для мини-футбола, а также волейбольную сетку и стойки.

Кроме того, в рамках работ предстояло огородить территорию забором, установить автоматические ворота, калитки со считывателем, систему видеонаблюдения и освещения. Срок выполнения работ был определен предстоящим заселением. Как сообщал проректор по инфраструктурному развитию и управлению кампусом РГАТУ имени П.А. Соловьева Сергей Головкин, студентов планируют начать заселять в общежитие с 24 августа.

В самом здании общежития на улице Свободы, 25, уже завершается капремонт. Оно рассчитано почти на 330 человек, в комнатах будут проживать по два-три человека. В комнатах установили двери, смонтировали розетки и сделали натяжные потолки. На каждом этаже теперь есть душевые и санузлы, кухонные пространства стали больше. Сейчас заканчивают ремонт фасада и укладку плитки. Ремонт общежития стал первым этапом создания кампуса мирового уровня «Меркурий».

Алла Чижова