Кампус «Меркурий» в Рыбинске начнут строить в 2027 году

Начало строительства кампуса «Меркурий» на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П. А. Соловьева запланировано на 2027 год. Об этом сообщили в областном министерстве социальных коммуникаций, отвечая на вопрос местного жителя в соцсетях губернатора.

Визуализация кампуса

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

В министерстве сообщили, что кампус включен в перечень объектов капитального строительства комплексной государственной программы «Строительство».

«Согласно государственной программе, начало строительных работ запланировано на 2027 год. При этом вместе с коллегами ведем ежедневную работу, чтобы выйти на стройплощадку уже в этом году»,— рассказали в министерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году проектно-сметная документация получила положительное заключение экспертизы. Также было получено заключение Минэкономразвития России об эффективности инвестиционного проекта.

Кампус будут строить в границах квартала, ограниченного улицами Плеханова, Пушкина, Радищева, Бородулина, Карякинской и Румянцевской. Первый этап включает в себя строительство многофункционального культурно-просветительского центра, центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, ФОКа с бассейном, общежития на 1200 мест и газовой котельной, а также реконструкцию главного корпуса вуза на улице Пушкина. Объем финансирования первого этапа составляет 19,6 млрд руб. Во второй этап входит реконструкция учебного корпуса на улице Плеханова.

Алла Чижова

