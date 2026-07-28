Власти Анапы предложили передать стадион «Спартак» в собственность края

Власти Анапы обратились в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края с предложением принять стадион «Спартак» в собственность региона. По мнению муниципалитета, передача объекта позволит приступить к его реконструкции и сохранить историческое спортивное назначение. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным администрации города, более 20 лет стадион находился в частной собственности незаконно. В феврале 2025 года Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении объекта в собственность Российской Федерации. Позже, в октябре, суд также поддержал иск администрации Анапы и обязал снести незаконные постройки, расположенные на территории стадиона.

Как пояснила Светлана Маслова, земельный участок площадью 4,8 га, на котором расположен стадион, находится в муниципальной собственности. При этом сам стадион и размещенные на его территории объекты по решению суда передали в федеральную собственность.

Глава города отметила, что действующее законодательство предусматривает принцип единства судьбы земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. При переходе права собственности на объект новому владельцу переходят и права на земельный участок, необходимый для его эксплуатации и обслуживания. В связи с этим окончательный правовой статус территории пока не определен.

По словам Светланы Масловой, администрация также решает вопрос, связанный с уборкой и содержанием территории стадиона до завершения всех юридических процедур.

Основной задачей власти считают сохранение исторического назначения спортивного объекта и проведение его реконструкции. Для этого администрация Анапы направила обращение в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края с просьбой принять стадион в краевую собственность. В муниципалитете рассчитывают, что такое решение позволит консолидировать необходимые ресурсы и приступить к реконструкции объекта, а также выполнению работ по его благоустройству.

В администрации Анапы сообщили, что вопрос дальнейшей судьбы стадиона находится на стадии решения. До определения окончательного правового статуса территории муниципалитет намерен обеспечить содержание объекта, а о дальнейших решениях по передаче стадиона и его реконструкции власти пообещали информировать дополнительно.

Мария Удовик