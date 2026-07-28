Ярославский аэропорт закрыли для полетов

Росавиация ввела ограничения на полеты в ярославском аэропорту (Туношна) 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе» в 9:19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 9:07 был закрыт и аэропорт соседнего Иванова. Сообщений о введении режима беспилотной опасности в регионе на момент ограничений полетов в официальных каналах органов власти пока не было.

Последний крупный налет беспилотников произошел 27 июля, когда на территории региона было сбито 40 БПЛА.

Антон Голицын