Вердикт обвинительный

Более трех лет потребовалось для того, чтобы дело об убийстве аниматоров из Усть-Лабинска дошло до финального решения суда. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко пропали в конце апреля 2023 года по дороге после мероприятия, а уже через несколько дней следствие сообщило об обнаружении тел погибших и задержании подозреваемых. Расследование переросло в судебный процесс с участием коллегии присяжных заседателей, завершившийся вынесением приговора трем фигурантам. Хронология этого громкого дела — в материале «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Вечером 28 апреля 2023 года 37-летний руководитель праздничного агентства Кирилл Чубко и 19-летняя аниматор Татьяна Мостыко возвращались в Усть-Лабинск после работы на мероприятии в станице Крыловской. Около 21:30 на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе станицы Березанской у автомобиля Hyundai Grandeur, на котором они ехали, пробило колесо. Машина остановилась на обочине. Кирилл Чубко сообщил супруге по телефону, что рядом оказались двое незнакомых мужчин, которые предложили помощь с ремонтом. Позже он снова вышел на связь и сказал, что идет дождь и замену решили отложить до его окончания. Это был последний разговор с близкими.

Утром 29 апреля телефоны Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко перестали отвечать. Одновременно родственники заметили подозрительную активность по банковским счетам Кирилла. С его карт начали снимать деньги в банкоматах нескольких районов Краснодарского края.

Последний маршрут автомобиля зафиксировали камеры наблюдения около трех часов ночи в станице Березанской. После этого следы аниматоров исчезли.

30 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. К поискам подключились сотрудники полиции, Следственного комитета, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. Информация об исчезновении быстро получила широкий общественный резонанс. Родные публиковали ориентировки и просили откликнуться всех, кто мог видеть автомобиль или его пассажиров в ночь исчезновения.

1 мая поиски дали первый результат. В лесополосе Брюховецкого района Кубани обнаружили полностью сгоревший автомобиль Кирилла Чубко. Следователи продолжили оперативные мероприятия, а центральный аппарат СКР взял расследование под контроль.

Уже 2 мая сотрудники правоохранительных органов установили личности предполагаемых участников преступления. Следствие сообщило, что располагает достаточными основаниями для их задержания. В тот же день в СМИ начали появляться сообщения об обнаружении тела Татьяны Мостыко, однако Следственный комитет тогда официально их опроверг, подчеркнув, что поиски продолжаются.

3 мая следствие объявило о задержании троих жителей Краснодарского края. По версии следствия, мужчины ночью заметили на трассе автомобиль, остановившийся из-за поврежденного колеса. Увидев водителя и пассажирку, они решили напасть на них, чтобы завладеть деньгами и банковскими картами.

Как считает следствие, Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко связали, похитили наличные деньги, банковские карты и получили доступ к счетам. Затем злоумышленники сняли через банкоматы более 180 тыс. руб. После этого потерпевших вывезли в разные районы Краснодарского края, где убили. Тела спрятали в лесополосах, а автомобиль сожгли, пытаясь скрыть следы преступления.

В тот же день следователи обнаружили тело Кирилла Чубко с признаками насильственной смерти. Поиски Татьяны Мостыко продолжались еще несколько часов. Вечером 3 мая добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что девушка найдена мертвой.

Позже Следственный комитет подтвердил, что ее тело было обнаружено закопанным в лесополосе Ленинградского района. После этого следователи назначили комплекс судебных экспертиз, включая генетические, трасологические, почвоведческие и пожаротехнические исследования.

4 мая по решению Выселковского райсуда всех троих подозреваемых заключили под стражу. Во время судебного заседания двое из них признали вину и рассказали свою версию произошедшего. Один утверждал, что сначала они действительно собирались помочь с ремонтом автомобиля, однако позже ситуация изменилась. Второй говорил, что решение убить потерпевших возникло уже после нападения. Третий обвиняемый свою причастность отрицал и заявлял, что узнал о преступлении только из сообщений СМИ.

Следствие продолжило работу над делом. В середине мая 2023 года всем троим официально предъявили обвинение в убийстве двух лиц, совершенном группой по предварительному сговору и сопряженном с разбоем. Следователи уточнили обстоятельства преступления. По их данным, после нападения обвиняемые вывезли Кирилла Чубко в район хутора Память Ленина, где нанесли ему множественные ножевые ранения. Через несколько часов Татьяну Мостыко отвезли в Ленинградский район и также убили. После этого злоумышленники уничтожили автомобиль, похитили документы погибших и скрылись.

Осенью 2023 года один из обвиняемых стал фигурантом еще одного уголовного дела. Следствие заявило, что установило его причастность к убийству знакомого, совершенному еще в 2013 году. Во время проверки показаний было найдено тело погибшего, которое более десяти лет оставалось скрытым.

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Весной 2024 года расследование по делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко завершили. Прокурор утвердил обвинительное заключение, после чего материалы направили в Краснодарский краевой суд. Всем троим фигурантам предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, включая разбой, убийство двух лиц, угон автомобиля, уничтожение имущества и похищение документов. Следствие пришло к выводу, что фигуранты заранее получили доступ к банковским картам потерпевших, похитили их имущество более чем на полмиллиона рублей, после чего избавились от свидетелей преступления.

Летом и осенью 2024 года проходили предварительные судебные заседания. Рассмотрение дела несколько раз переносили, в том числе из-за смены защитников и процессуальных ходатайств.

Один из обвиняемых потребовал, чтобы уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных. Суд удовлетворил это ходатайство, после чего процесс продолжился уже в новом формате.

Основное судебное разбирательство заняло продолжительное время. В ходе процесса суд исследовал материалы уголовного дела, заключения многочисленных экспертиз, записи камер видеонаблюдения, сведения о движении денежных средств по банковским картам, результаты осмотров мест происшествия и показания свидетелей. Были допрошены родственники погибших, а также сотрудники правоохранительных органов, эксперты и другие участники расследования. Суд также изучил обстоятельства нападения, последовательность действий обвиняемых после преступления и попытки скрыть его следы.

В конце июля 2026 года Краснодарский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве аниматоров и вынес приговор. На основании обвинительного вердикта присяжных суд назначил наказание: Демьяну Кеворкьяну — пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, штраф 600 тыс. руб. и лишение медали «За отвагу»; Анатолию Двойникову — 25 лет лишения свободы (первые 5 лет в тюрьме, остальные в колонии строгого режима), штраф 300 тыс. руб.; Араму Татосяну — 23 года (первые 5 лет в тюрьме, остальные в колонии строгого режима), штраф 400 тыс. руб. Суд также взыскал с осужденных в пользу потерпевших почти 28,8 млн руб. и сохранил арест на их имущество.

Мария Удовик