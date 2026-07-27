Лайнер Astoria Grande не вернется в Сочи из-за опасности в Черном море

Круизный лайнер Astoria Grande не сможет вернуться в Сочи по первоначальному маршруту после получения официального предупреждения об опасности плавания в восточной части Черного моря. Судовладелец и генеральный агент по продажам ООО «Судоходная компания “Аквилон”» приняли решение изменить маршрут круиза и порт прибытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Как сообщили в пресс-службе Astoria Grande, 26 июля 2026 года судовладелец получил официальные уведомления от портовых властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря опасным. На момент принятия решения предупреждение продолжало действовать, в связи с чем капитан судна и судовладелец отказались от возвращения лайнера в Сочи.

В результате маршрут круиза, проходящего с 18 по 28 июля, изменили. Вместо первоначального маршрута Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Амасра — Сочи лайнер проследует по маршруту Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Бодрум — Анталья.

Согласно обновленному расписанию, Astoria Grande прибудет в порт Антальи 28 июля в 08:00 мск. Оттуда пассажиров доставят в Сочи или в один из российских городов, куда доступны авиарейсы. Расходы на организацию возвращения возьмет на себя агентство.

Изменение программы также затронуло следующий рейс. Круиз по маршруту Сочи — Стамбул — Сочи, запланированный с 28 июля, отменили.

Astoria Grande выполняет международные круизы с отправлением из Сочи. Лайнер совершает рейсы по Черному и Средиземному морям с заходом в порты Турции, Египта, Греции, Италии и других стран.

Мария Удовик