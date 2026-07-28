Неблагонадежных видно по лицу

В Санкт-Петербурге придумали способ как прямо в торговых центрах выявлять возможных экстремистов среди подозрительных на вид тинейджеров. Причина таких мер — печальная статистика по подростковой преступности. Неблагонадежных тинейджеров рассчитывают опознавать по одежде и атрибутам, чтобы затем проводить с ними профилактические беседы. Специальные рейды сотрудники городского комитета по молодежной политике вместе с полицейскими из Центра «Э» запланировали уже на август.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Течинский / Коммерсантъ Фото: Александр Течинский / Коммерсантъ

На днях по сети разошелся документ, в котором петербургскому комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и подведомственному ему центру «Контакт» в августе—сентябре предписывается провести совместные рейды с полицейским Центром «Э» по торговым центрам. Цель — выявить радикально настроенных подростков по внешним признакам: одежде, аксессуарам и прочим атрибутам «неформальных асоциальных группировок», с тем чтобы потом провести с ними «профилактическую работу».

«Организовать и провести совместные рейды сотрудников центра "Контакт" с представителями Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") ГУ МВД России по Петербургу и области по местам массового скопления несовершеннолетних и молодежи — в торговых центрах города… Выявленных подростков планируется вовлекать в профилактическую работу по дерадикализации и конструктивной социализации с учетом текущих тенденций и вызовов»,— сказано в тексте.

Подлинность этого документа в профильном комитете Смольного в разговоре с «Ъ Северо-Запад» отрицать не стали. На вопрос, как ведомство будет взаимодействовать с полицией, там оперативно ответить не смогли.

Также, говорится в постановлении, в августе запланирована научно-практическая конференция по профилактике радикализации школьников и их деструктивного поведения — для педагогов, психологов, кураторов «Движения первых» и активистов.

В «Контакте» поспешили разъяснить, что организация работает с 1995 года и занимается уличной профилактикой, психологической и юридической помощью подросткам, а также мониторингом молодежных пространств. Там подчеркнули, что задача — не наказание, а поддержка и предложение альтернативного досуга. Специалисты общаются с тинейджерами, при необходимости подключают психологов, органы опеки и районные администрации. «За короткую беседу они создают доверительную атмосферу, узнают, чем живет подросток, и в случае необходимости предлагают поддержку — будь то полезный досуг, разговор с психологом или помощь в сложной ситуации»,— отметили в учреждении.

Из упомянутого документа следует, что такие меры связаны с тем, что подростки стали на 26% чаще нарушать закон.

Наибольший рост числа несовершеннолетних преступников по итогам первых шести месяцев года, согласно данным МВД России, отмечается в Северо-Западном федеральном округе. В июле на расширенном заседании коллегии в петербургской прокуратуре подтвердили, что тревожная динамика в регионе сохраняется. В марте текущего года президент России Владимир Путин сообщил, что в стране впервые за долгое время зафиксирован рост подростковой преступности, и подчеркнул, что ситуация требует «адекватного и оперативного реагирования».

Опрошенные «Ъ Северо-Запад» представители субкультур, в частности антифа, пояснили, что власти, по их мнению, опасаются больше всего ультраправых настроений и тех, кто увлекается эстетикой «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим и запрещено), их стало действительно много, но под горячую руку могут попасться все, кто нестандартно выглядит.

Правый петербургский политик и активист Савва Федосеев, выступающий против уличного насилия, в беседе с «Ъ Северо-Запад» считает, что субкультуры из 1990-х и «нулевых» очевидно переживают ренессанс: сегодня можно встретить сотни подростков, которые косплеят тех же эмо или скинхедов. «Это действительно уникальное явление! Отчасти это мода, которая действительно циклична. С другой стороны, повышается уровень насилия в самой России и определенная ее изолированность тоже играет роль. Да, кто-то из этих ребят, безусловно, может заниматься и уличным насилием. Таких роликов в интернете, к сожалению, хватает. Но в первую очередь это все-таки мода»,— убежден собеседник.

Правозащитница, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева считает, что более действенная мера — предоставить подросткам больше видов альтернативного и доступного досуга. При этом она положительно оценила оценила документ, потому что в нем говорится о профилактике, чем МВД и должно заниматься. «Непонятно только, как будут реализовываться эти задумки. Стоит кучка молодых людей с красными, синими, зелеными волосами, атрибуты различные, одежда какая-то, в носу кольцо. И что они им скажут? "Ребят, волосы перекрасьте, оденьтесь в пиджаки, снимите кольца?" Ну это же несерьезно. У нас сегодня куда ни пойдешь, за все нужно платить. Клубы, секции. Все это стоит приличных денег. Все это — история про то, что нужно создавать положительные активности для молодежи»,— заключила госпожа Меркачева.

Андрей Кучеров